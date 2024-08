Arriba la nova temporada de 'Joc de cartes estiu' a TV3 i la plataforma 3Cat

Torna ‘Joc de cartes estiu’ amb la seva vuitena edició. De manera a simultània a 3Cat i TV3 s’estrena una nova temporada del concurs gastronòmic presentat per Marc Ribas. La ruta començarà buscant ‘El millor restaurant amb sabor de mar del Maresme’, passarà per les muntanyes de Prades per trobar ‘El millor restaurant de km0’ i, aprofitant la celebració de la Copa Amèrica de Vela, es donarà a conèixer l’oferta gastronòmica de la zona buscant ‘El millor restaurant del Port Vell de Barcelona’. A més, el xef visitarà Salou, Cambrils i Vila-seca per trobar ‘El millor restaurant del cor de la Costa Daurada’ i, per als amants del camp, cercarà ‘El millor restaurant d’interior de l’Empordà’.