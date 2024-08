‘Stay Homas. La banda que no hauria d’existir’, a Filmin

El documental ‘Stay Homas. La banda que no hauria d’existir’, que es va estrenar al Festival de Màlaga i arriba divendres a Filmin, s’endinsa en la història més íntima del fenomen del grup Stay Homas i els segueix durant tres anys a partir dels seus inicis al 2020 en plena pandèmia. En declaracions a l’ACN, Nick Bolger, un dels directors, creu que amb el documental el públic descobrirà que Stay Homas “són tres homes molt normals que no han buscat la fama i que lluiten contra ella”. Dirigida per Oriol Gispert, Nick Bolger i Ramon Balagué, el documental s’ha projectat aquest dimecres al Festival de Màlaga amb la presència dels tres membres de la banda.

D'altra banda, Dimarts 6 d'agost, Filmin estrena la sèrie 'El día', una producció belga de gran èxit sobre un atracament en un banc amb una tensa negociació.