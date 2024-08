Tot el que arriba a les plataformes entre el 7 i el 13 d'agost

Filmin incorpora la 9a temporada de 'Grantchester'

Filmin estrena el dimarts 13 d'agost la novena temporada de 'Grantchester', que arriben en exclusiva després d'haver-se estrenat fa poques setmanes al Regne Unit. La trama arrenca amb la desaparició de Will. Amb la seva parella a punt de parir, Geordie ha de trobar-lo i fer-lo entrar en raó abans que sigui massa tard. El 9 d’agost Filmin presenta la pel·lícula ‘Little Girl Blue’, una producció que es va poder veure al Festival de Cannes i que transita entre el documental i la ficció. Marion Cotillard és l’encarregada de donar vida a la protagonista.

Tornen ‘Shamaran’ i 'The Umbrella Academy' a Netflix

Netflix estrena aquest dijous 8 d'agost la segona temporada de ‘Shamaran’. La profecia s'ha complert i la Shamaran comença a despertar en el cos de Sahsu, però per completar aquest despertar cal superar proves difícils. Enmig d'una gran batalla, l'amor entre Shsu i Maran es posarà a prova mentre Sahmaran i Lilith no cediran en la seva lluita pel Cicle de l'univers. El mateix dia s'estrena la quarta temporada de 'The Umbrella Academy'.

Max estrena nous capítols d’‘Industry’

El pròxim 12 d’agost torna a Max ‘Industry’ amb la seva tercera temporada. Quan Pierpoint mira cap al futur i aposta per una forta inversió ètica, la Yasmin (Marisa Abela), en Robert (Harry Lawtey) i l’Eric (Ken Leung) es troben a primera línia de l’impactant sortida a borsa de Lumi, una empresa de tecnologia energètica dirigida per Henry Muck (Kit Harington). Paral·lelament, Harper (Myha’la) està ansiosa per tornar a l’adictiva emoció de les finances i troba una potencial sòcia en la Petra Koening (Sarah Goldberg) de FutureDawn.

D’altra banda, la plataforma incorpora aquest dijous la nova sèrie ‘Doble secuestro: ¿Quién mató a Lyric y Elizabeth?’, que se submergeix en el doble segrest de les dues cosines de 10 i 8 anys, Lyric Cook-Morrissey i Elizabeth Collins, el 2012, amb informació de set anys de recerca i entrevistes exclusives.

L’esperada ‘Those About to Die’ desembarca a Prime Video

‘Those about to die’ desembarca a Prime Video el 9 d’agost. La nova sèrie del director Roland Emmerich compta amb un total de 10 capítols inspirats en el llibre escrit per Daniel P. Mannix. La proposta submergeix l’espectador en l’espectacular, complex i corrupte món de les carreres i les baralles de gladiadors de l’antiga Roma. Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Tom Hughes i Sara Martins, entre d’altres, formen part del repartiment. El dia abans la plataforma incorpora la tercera temporada de la sèrie ‘Los archivos de Mallorca’, un drama de detectius que comptarà amb nous capítols.

Matt Damon i Casey Affleck protagonitzen ‘Los instigadores’ a AppleTV+

En Rory (Matt Damon) i en Cobby (Casey Affleck), un pare desesperat i expresoner, uneixen les seves forces per robar la fortuna il·legal d’un polític corrupte. Quan el seu pla surt malament es veuen implicats en una situació caòtica, en la qual no només els busca la policia sinó també altres grups criminals. Totalment superats, convencen a la terapeuta d’en Rory perquè els acompanyi en la seva fugida. Dirigit per Doug Liman, el llargmetratge s’estrena a Apple TV+ el 9 d’agost. El mateix divendres arriba a la plataforma ‘Yo Gabba GabbaLand!’, una nova sèrie de deu episodis protagonitzats per Muno, Foofa, Plex, Brobee, Toodee i el mag Kammy Kam.

La història d’una família separada durant la Segona Guerra Mundial a Disney+

Aquest dimecres s’estrena a Disney+ ‘Fuimos los afortunados’, la història real d’una família jueva separada a l’inici de la Segona Guerra Mundial que fa tot el possible per sobreviure i reunir-se. També s’inclouen a partir d’avui ‘Pequeño gran jurado de la cocina’ i ‘Disney Jr. Ariel’, inspirada en el live-action de la popular sirena. El 12 d’agost s’estrena la cinquena temporada de ‘Solar Opposites’.

'Las audaces’ arriba a Movistar Plus+

El 13 d’agost Movistar Plus+ incorpora la pel·lícula suïssa ‘Las audaces’ de Michael Steiner. El film repassa la història de dues joves que es veuen implicades en un cas de tràfic de drogues després d’una nit de festa a la ciutat. Un fet que les porta a fugir de la policia, però també de les mafies que les busquen. D’altra banda, aquest dijous arriba a la plataforma ‘La tragedia de Columbia’, l’endemà ho fa ‘Talking Heads: Stop Making Sense’ i el 10 d’agost ‘Simple Minds: cuando todo es posible'.

Nous episodis d’’El Cafè de l’Observatori Social’ a CaixaForum+

CaixaForum+ estrena el 8 d’agost nous episodis d’’El Cafè de l’Observatori Social’, un espai d’entrevistes en profunditat amb experts en ciències socials que té com a objectiu generar debat i reflexió a l’entorn de temes d’actualitat social. A més de les noves entrevistes, també hi haurà disponibles dues càpsules audiovisuals que sintetitzen el contingut d’algunes de les Trobades de l’Escola Europea d’Humanitats amb destacats especialistes procedents de diferents disciplines que debaten sobre una qüestió concreta.