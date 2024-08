La Jana treballa al Barça i s’enamora a ‘First Dates’

First Dates ha inaugurat la temporada d'estiu. Aquesta vegada han llogat un hotelet davant del mar per potenciar les trobades dels que busquin parella. L'han emès Telecinco, no Quatre, per realçar més l'esdeveniment. La selecció del personal és pintoresca.

És possible que majoritàriament siguin criatures preparades pel programa per endavant, un treball escènic amb bones dosis de guió, coreografia i attrezzo. Però no té importància que aquests humils supervivents de la vida siguin en realitat aficionats a la comèdia. L'important és que donen espectacle, i ho aconsegueixen perfectament.

La criatura més sorprenent ha estat el jove Mario, de 23 anys. Vesteix com en temps d'Alfons XIII. Quan va a la piscina porta vestit de bany d'una peça i canotier. Com a indumentària de diari, esmòquing o jaqué amb barret de copa. El servei de vestuari ha fet amb el jove Mario un treball d'època formidable. Però la criatura més emocionant ha estat la Jana, una senyora esplèndida. Té 45 anys. Viu a Sitges. És una dama que cultiva aquesta elegància tan ben treballada a la Catalunya burgesa. Va explicar els seus desitjos: volia un home ben situat econòmicament que li va demanar matrimoni navegant per Formentera. Carlos Sobera va prendre nota i li va presentar el Richard, un pollastre madur, molt atractiu, que té iot i que pel que sembla té diners. La Jana va quedar corpresa immediatament. Deia: "Em posa. I que tingui barca em torna boja, del cap als mugrons".

El que té de bo la Jana, el suggestiu, l'admirablement nostrat d'aquesta senyora, és que resulta que treballa al Futbol Club Barcelona. "Gestiono els espais vip de l'estadi. Les copetes de xampany, els canapès... Soc el Barça des de fa 15 anys". O sigui, serà fitxada per Laporta a la seva primera etapa de president. És prodigiós. La Jana ha sobreviscut tots els naufragis que han enderrocat el club des del 2009.

Ha estat testimoni de tremends llançaments de cadàvers –alguns fins i tot vius– per la borda. No és estrany que, per trobar l'amor, en lloc de buscar-lo al club s'hagi vingut a First Dates. Ahh! El meu estimat Emilio Pérez de Rozas hauria de fer una entrevista a aquesta senyora. A fons. Gaudiria l'Emilio i gaudiríem els seus lectors. La Jana ho sap tot. Potser fins i tot es va prendre una copeta de xampany i un canapè amb Negreira.