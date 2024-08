Una soltera dona una contundent lliçó a un exjugador de l'Atleti a 'First Dates': "No és una paraula bonica"

'First Dates' obre diàriament les portes a tota mena de persones que volen trobar l'amor d'una vegada per totes. Aquest és el cas de Rufino Segòvia del Burgo, un exfutbolista de 38 anys, que va debutar a primera divisió amb l'Atlètic de Madrid i que ha jugat a molts equips d'Europa i Àsia: "Em vaig retirar aquest any, però m'he dedicat tota la vida al futbol. Ara soc assessor".

Rufino va saber minuts després que anava a conèixer Alejandra, una noia peruana de 38 anys resident a Madrid que va demostrar la seva passió per la seva professió: "Soc ballarina i per a mi la dansa és una transformació mental i espiritual. He estudiat ballet clàssic, ara dono classes virtuals mentre somio muntar la seva pròpia acadèmia".

"Des dels 28 anys vaig perdre la il·lusió pel futbol, i això que m'ha donat menjar tota la meva vida", li va dir el Rufino a Alejandra durant els seus primers minuts junts a la barra del local del programa de Cuatro.

Quan es van asseure a la taula que li van reservar, tots dos van viure un tens moment que va començar amb un Rufino sorprès que Alejandra tingués la seva mateixa edat: "Pel teu color de pell em semblaves més jove". "És que soc negra", va contestar la noia.

Posteriorment, Rufino va dir a Alejandra que semblava "més mulata", paraula que no li va agradar res a ella, comentant-li que venia de la paraula 'mula'. "No és una paraula bonica per a la gent afrodescendent perquè té una connotació de mula, de maltractament", va comentar la ballarina a l'exfutbolista.

A més de posar-se a ballar, en un altre ordre de casos, Rufino també va confessar una cosa a Alejandra, que va acabar confirmant un dels grans estereotips dels futbolistes i la seva nova etapa: "Sempre m'ha agradat molt la festa, encara que ara soc a un punt de la meva vida en què preferia fer una mica més tranquil".

El moment de tensió que tots dos van viure al llarg del seu sopar no va ser inconvenient a 'La decisió final' de tots dos, ja que tots dos van voler tenir una segona cita a 'First Dates'. "M'ha semblat un paio molt transparent", va comentar Alejandra de Rufino abans de marxar.