Ramon Besa, Premi Ofici de Periodista 2025
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya el distingeix pel seu compromís amb el periodisme rigorós i independent
Redacció
El Col·legi de Periodistes ha decidit per unanimitat atorgar el Premi Ofici de Periodista 2025 al periodista Ramon Besa, en reconeixement a una trajectòria marcada pel rigor, la passió i la defensa d’un periodisme lliure i compromès amb els valors ètics de la professió. Besa, nascut el 9 de setembre del 1958, és fill de Perafita (Lluçanès).
Aquest guardó, la màxima distinció del Col·legi, posa en valor una trajectòria dedicada principalment a l’àmbit esportiu, però que transcendeix les redaccions i les aules, convertint Besa en un referent del periodisme català.
Actualment, Ramon Besa és redactor del diari El País a Barcelona, a més de col·laborador de la Cadena Ser i Catalunya Ràdio i dona classes als màsters en periodisme esportiu tant a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) com a la Universitat de Vic. També ha treballat al diari Avui i a El 9 Nou, on va ser redactor-fundador del setmanari.
Com a autor, ha publicat obres com Del genio al malgenio (Dèria), Maradona, una historia efímera (Barcanova) i Maradona, historia de un desencuentro, aquests dos últims llibres dins la col·lecció del Centenari del F.C. Barcelona. Entre els nombrosos reconeixements rebuts destaquen el Premi Ciutat de Barcelona 2000, el Premi Manuel Vázquez Montalbán 2009 i la Medalla de bronze al mèrit esportiu 2013, compartida amb José Sámano. L’any 2019 la Universitat de Vic li va concedir el títol de doctor honoris causa i el mateix any va ser distingit amb el Premi Nacional de Comunicació en premsa concedit per la Generalitat de Catalunya. També ha estat vicedegà (2010-2014) i vocal (2014-2018) de la Junta de Govern del Col·legi.
El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha destacat que: “Ramon Besa és una de les veus més respectades del periodisme al nostre país. El seu rigor, independència i mirada crítica l’han convertit en un referent indispensable tant per als professionals com per al conjunt de la societat”. L’actual junta de Govern també considera que ha tingut “un paper fonamental com a mestre de noves generacions de periodistes, transmetent-los la passió, l’exigència i el respecte pel nostre ofici”.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el dilluns 20 d’octubre, a les 18.00 hores, a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El Premi Ofici de Periodista, creat el 1999, és el màxim reconeixement que atorga el Col·legi als seus col·legiats i col·legiades. Distingeix aquells professionals que han destacat per l’excel·lència i el compromís amb l’ètica periodística. L’any passat va ser guardonada Neus Bonet i, en edicions anteriors, periodistes com Olga Viza, Rosa Maria Calaf, Joaquim Maria Puyal, Maria Eugènia Ibáñez o Isabel Steva ‘Colita’.
