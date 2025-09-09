Televisió
Jordi González agafa el relleu de Ricard Ustrell a ‘Col·lapse’
El programa s’estrena el 27 de setembre amb la tornada del presentador a TV3 després d’haver estat lluny de la televisió per una greu malaltia que gairebé li costa la vida
Alba Giraldo
El presentador Jordi González substituirà Ricard Ustrell al capdavant del programa Col·lapse de TV3 a partir del dissabte 27 de setembre. Ustrell va decidir fer un parèntesi en la seva trajectòria televisiva després d’acabar l’anterior temporada de l’espai de la nit dels dissabtes. El comunicador va confirmar que es prendria un descans per centrar-se en la seva faceta radiofònica, a El matí de Catalunya Ràdio, el matinal de la ràdio de la CCMA, i en la seva família (el maig del 2024 va ser pare del seu segon fill).
González, que també assumirà la direcció del programa de TV3, torna a la televisió després d’haver estat alguns mesos allunyat dels focus arran d’haver estat a punt de morir a causa d’una greu infecció pulmonar contreta durant unes vacances a Colòmbia. La decisió va ser ratificada dimecres passat pel Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
El presentador català, de 63 anys, va contraure un bacteri que li va provocar una pneumònia bilateral agreujada per una crisi renal, com va explicar ell mateix, la mateixa malaltia que va matar el papa Francesc. El comunicador va haver de passar sis setmanes a l’uci i tres setmanes en coma induït, mentre els metges intentaven frenar la infecció mitjançant antibiòtics intravenosos. "Em van induir al coma per poder allargar una miqueta més la vida mentre un antibiòtic fes efecte", va explicar ell mateix a Col·lapse el juny passat.
En total, va passar gairebé dos mesos a l’uci, primer en un hospital colombià i després a Espanya, després de la seva repatriació. Entre les complicacions que va patir, González es va enfrontar a una traqueotomia, una operació al pulmó esquerre per drenar líquids, i la pèrdua de funcions bàsiques com caminar o parlar, que va haver de reaprendre durant la seva recuperació.
"Vaig estar a punt de morir. Els metges em van salvar la vida", va declarar mesos després, en una entrevista amb la revista Semana. Segons ell mateix va declarar després a Tardear, el succés el va obligar a canviar el seu enfocament vital: "He reordenat prioritats... Ara no vull morir-me..., veus que no es mereixen aquest disgust".
Trajectòria
Nascut a Barcelona el 26 de setembre de 1962, González va créixer al barri del Guinardó i va cursar estudis de Ciències de la Informació i Filosofia. La seva gran escola va ser la ràdio i, amb tot just 17 anys, va començar en una emissora local de Reus per després fer el salt a la cadena SER, RNE i Catalunya Ràdio.
El presentador va començar la seva trajectòria televisiva a La palmera de TVE Catalunya i va rebre un premi Ondas el 1995 per Todo tiene arreglo, a Canal Sur Televisión. També va passar en els inicis de la seva carrera per TV3, on va debutar el 1996 amb el matinal Això no és tot i més tard amb el late show Les 1000 i una, que es va estrenar el juliol de 1997. Aquell mateix any se’n va anar a Telecinco, on ha desenvolupat gran part de la seva carrera televisiva: Moros y cristianos, La noche por delante, A corazón abierto, La casa de tu vida, el debat de Gran Hermano, TNT i La noria, entre d’altres.
El 2023, va fer el salt a La 1 de TVE, on va presentar Lazos de sangre, La plaza de La 1 i D Corazón.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga