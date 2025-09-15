Estrena televisiva
‘OT 2025’ arriba amb un nou jurat i un programa d’humor
Leire Martínez, Guille Milkyway i Abraham Mateo són els nous membres del comitè del talent show, presentat per Chenoa, que s’estrena aquest dilluns a Amazon Prime Video.
Repeteix com a directora Noemí Galera, una de les figures més reconegudes
Els diumenges serà el torn dels mems i l’humor amb el programa ‘La cara B’
Marisa de Dios
L’acadèmia d’Operación Triunfo està a punt per tornar a obrir les portes i donar la benvinguda a l’edició de 2025 amb una nova fornada de concursants. Amazon Prime Video estrena aquest dilluns una nova temporada del veterà talent show musical, amb 18 aspirants que competiran en la gala 0 per situar-se en una de les 16 places disponibles. Entre els qui poden entrar a l'Acadèmia hi ha Max Navarro, el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa. Com en l’edició de 2023, les gales són en directe i s’ofereixen a la plataforma els dilluns a les 22.00 hores. Chenoa repeteix com a presentadora, després del bon gust de boca que va deixar en el seu debut com a mestra de cerimònies en l’anterior temporada del concurs, el programa amb què va aconseguir la fama l’any 2001.
On hi ha més novetats és en el jurat. S’estrenen Leire Martínez, que va sortir abruptament de La Oreja de Van Gogh després de 17 anys; Guille Mikyway, que ja va ser a OT com a professor de cultura musical el 2017, i Abraham Mateo. Els acompanya Cris Regatero, periodista musical, presentadora i locutora de LOS40, que ja va estar en l’edició de 2023.
Aprendre el màxim
Els quatre coincideixen que, més que criticar, estaran per aconsellar. "Tots estem d’acord que volem que, quan això s’acabi, les persones que han passat per aquí surtin havent après el màxim possible. Per avançar en aquest sentit, primer cal detectar en què es pot millorar. No és qüestió de fer una crítica, de dir: ‘Això ho has fet malament’, sinó dir per què has desafinat, perquè en la pròxima gala no torni a passar", va explicar Leire Martínez en la presentació de la temporada.
També repeteix com a directora Noemí Galera, una de les figures més reconegudes del format, que liderarà un equip docent renovat que combina l’experiència de professors icònics del programa amb noves incorporacions de professionals especialitzats en diferents disciplines, que jugaran un paper clau en l’evolució artística, emocional i escènica dels concursants.
Manu Guix, un altre dels veterans del xou, continua com a director musical; Mamen Márquez, com a professora de tècnica vocal, i Vicky Gómez com a coreògrafa. S’hi sumen Pablo Lluch i Vic Mirallas, encarregats del repàs musical, i Judith Endje, professora de ball urbà. Tots ells ja van estar presents en l’edició de 2023.
Com a part de la renovació del claustre, La Dani s’incorpora al professorat d’interpretació. Ha guanyat un premi Feroz i és la primera persona de gènere no binari que ha rebut una nominació als Goya. És qui agafa el relleu d’Abril Zamora.
Presència mediàtica
Completen les noves incorporacions Andrea Vilallonga, que torna al programa com a professora d’imatge i comunicació per mirar d’ajudar els concursants a desenvolupar la seva presència mediàtica i seguretat sobre l’escenari, i Pol Cejas com a professor d’entrenament i ioga, que fomentarà el benestar físic i mental dels concursants.
Els professors, a més, tornaran a disfrutar de les gales a l’Acadèmia. Una altra de les novetats de l’any és que no hi haurà postgales els dilluns. "La gent se’n pot anar al llit a les dotze. Creiem que és important dedicar molt temps a la música, però a OT tenim tants canals que creiem que amb la gala n’hi ha prou, així que la gent se’n pot anar a dormir aviat", assenyala Tinet Rubira, director general de Gestmusic.
De dimarts a dissabte (a les vuit de la tarda), l’exconcursant Miriam Rodríguez es farà càrrec de Conexión OT, que recollirà imatges del que passa a l’Acadèmia i rebrà l’expulsat de la setmana, que podrà acomiadar-se per vídeo del company o companya que vulgui.
L’escenari més gran
Els diumenges, a les vuit del vespre, hi haurà també espai per a l’humor amb La cara B (de la productora d’APM?). El programa, que començarà el 21 de setembre, barrejarà el zàping amb els mems de la temporada. Els col·laboradors són María Lyona (com a reportera), la iaia Mari Carmen i el vident Sandro Rey. El que també canvia és el plató, ja que acollirà l’escenari més gran de la història d’OT, amb 358 metres quadrats de pantalles led, 10 càmeres (inclosa SpiderCam) i més de 750 dispositius d’il·luminació.
A més, OT es podrà veure en directe a Llatinoamèrica en sis països: Argentina, Xile, Mèxic, el Perú, Colòmbia i el Brasil.
