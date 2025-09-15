EUROVISIÓ
RTVE trasllada a l'organització d'Eurovisió que sortirà del festival si participa Israel
El president de RTVE, José Pablo López, inclou aquest assumpte a l'ordre del dia de la reunió del Consell d'Administració d'aquest dimarts
Ana Cabanillas
El president de RTVE, José Pablo López, ha traslladat en les últimes hores a l'organització d'Eurovisió, la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que proposarà la sortida d'Espanya del festival musical en cas que es mantingui la presència d'Israel al certamen.
El Consell d'Administració de RTVE es reunirà aquest dimarts a les 9.30 hores i el president de la corporació ha inclòs a l'ordre del dia la renúncia d'Espanya a participar al festival d'Eurovisió del 2026 en cas que ho faci Israel, segons han informat fonts de la corporació a El Periódico. La presència d'Israel en esdeveniments culturals i esportius ha tornat a primera plana després d'haver de suspendre's aquest diumenge l'última etapa de la volta a Espanya a causa de les protestes per la presència de l'equip israelí a la cursa. Aquest dilluns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ja va reclamar que Espanya no participés al concurs en cas que ho fes Israel.
Ara, és José Pablo López qui assumeix com a pròpia aquesta iniciativa i la inclou a l'ordre del dia del màxim òrgan de la corporació pública. Fonts de la corporació traslladen que "per deferència" s'ha informat la UER d'aquest debat que es produirà el dimarts. Un cop s'hagi sotmès a debat i votació, es tornarà a informar l'organització eurovisiva del resultat. La proposta compta a priori amb la majoria dels membres del Consell, que compta amb una majoria progressista i on hi ha quatre membres del PP, cinc del PSOE, dos de Sumar, un de Podemos i un d'ERC, Junts i PNV, respectivament.
RTVE ja va reclamar a la UER un debat sobre la presència de l'estat israelí al concurs europeu, però el passat juliol l'assemblea general de l'organisme europeu va ajornar la votació al desembre. En aquella cita es va incloure a més una clàusula al festival, per la qual permetia a tots els països membres renunciar a la seva participació fins aleshores, i es garantia la devolució de la quota econòmica aportada. Una manera de garantir que els diferents estats puguin desistir de participar en cas que Israel es mantingui com a concursant.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya