Alumnes de l'escola Julieta Soler de Manresa competeixen per ser el millor grup de ball infantil de Catalunya a "Eufòria Dance Kids"
Les ballarines de La Troppa, entrenades per Laura Isanta, debuten divendres després de superar un càsting amb 130 formacions
El programa Eufòria Dance Kids del 3Cat, que busca el millor grup de ball infantil de Catalunya, té presència manresana. La Troppa, de l’Escola de Dansa Julieta Soler i dirigit i coreografiat per Laura Isanta, ja va tenir els seus primers minuts de pantalla divendres passat, durant l'emissió dels càstings a través del canal SX3, i formarà part dels dotze finalistes que competiran en la primera gala. S'emetrà aquest divendres, 26 de setembre, a les 22.05 h, per TV3.
Creat el 2021, el grup júnior La Troppa s'ha especialitzat en dansa urbana i està format actualment per les ballarines Ainhoa Delgado, Berta Espinalt, Lara Galdamez, Martina Guiñazu, Ingrid Jaen, Coral Moreira, Emma Orviz, Lucía Reyes, Lluna Robles i Carlota Solé, amb edats compreses entre els 10 i els 15 anys.
Amb un primer lloc al campionat Rock the Stage de Reus van firmar el debut somiat aquell mateix 2021. Des d'aleshores, han sumat nous premis i pòdiums en destacades cites competitives, com el campionat estatal Urbance. Tot això va fer que la productora audiovisual Veranda TV, responsable d'Eufòria Dance Kids, es fixés en elles i es va posar en contacte amb l’Escola de Dansa Julieta Soler per convidar-les a participar en el càsting del nou talent-xou de TV3.
Marta Torné i Aina da Silva són les presentadores d'un concurs que constarà de cinc gales en prime time i que permetrà veure dalt de l'escenari joves ballarins amb exconcursants del programa Eufòria, ja que en cada una de les seves actuacions els grups participants estaran acompanyats d'una cara coneguda del programa musical de TV3.
Per ser a a gala 1 d'Eufòria Dance Kids, La Troppa ha hagut de superar dues fases de càsting, una de primera en línia, que va reunir 130 grups, i una de presencial. Quant al repte d'aquesta primer primer programa serà presentar una actuació per a la qual només hauran tingut dues setmanes de preparació.
El càsting emès el dia 19 encara es pot veure a la plataforma 3Cat. Per veure el making of del programa caldrà esperar al 25 d’octubre, quan s'emetrà pel canal SX3 amb el títol Així fem Eufòria Dance Kids.
