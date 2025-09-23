Nadine Romero, jurat d'Eufòria Dance Kids i narradora del seu casament a Catalunya Ràdio
La influencer de Manresa enceta una temporada plena de projectes prometedors vinculats a 3Cat
La 2025-26 promet ser una temporada engrescadora per a la influencer de Manresa Nadine Romero. La creadora de contingut i coreografa formarà part del jurat del programa Eufòria Dance Kids i també explicarà el procés de planificació del seu casament amb una secció a La Tarda de Catalunya Ràdio.
El currículum de Romero s'ampliarà aquest mes de septembre. Per una banda, la coreografa i creadora de contingut serà una de les tres encarregades de jutjar els participants del nou concurs de ball de 3Cat. Ho farà acompanyada de Lluc Fruitós, ànima creativa de la companyia de dansa Brodas Bros i la ballarina Elena Marín.
Romero, que també és presentadora digital del format original del concurs, Eufòria, es mostra il·lusionada per fer un pas endavant i convertir-se en membre del jurat. "Els meus dos mons conflueixen en aquest programa", ha explicat a Regió7. La influencer, que compagina la seva feina com a creadora de continguts amb la de professora de l'escola de dansa que va fundar amb la seva germana a Manresa, Zuckos Company. "Soc professora de dansa i creadora, i fer de jurat en un talentshow com aquest és veritablement emocionant", explica.
El talent show produit per Veranda TV no només tindrà Romero com a representant de la regió. La Troppa, de l’Escola de Dansa Julieta Soler de Manresa és un dels dotze grups que competiran per convertir-se en el millor grup de ball infantil de Catalunya. El programa constarà de cinc gales en prime time i permetrà veure dalt de l'escenari joves ballarins amb exconcursants del programa Eufòria, ja que en cada una de les seves actuacions els grups participants estaran acompanyats d'una cara coneguda del programa musical de TV3. Avança que el nivell dels participants del programa és "veritablement alt". S'emetrà aquest divendres, 26 de setembre, a les 22.05 h, per TV3.
Nova secció a Catalunya Ràdio
Paral·lelament, la influencer s'ha incorporat com a col·laboradora a La Tarda de Catalunya Ràdio, on farà una secció bimensual per explicar el procés de planificació del seu casament. Romero ja va estrenar-se el 8 de setembre al programa capitanejat pel surienc Francesc Garriga, on va recordar com va ser la petició de mà de la seva parella. Es tracta d'una secció participativa, on la creadora també "rebrà consells dels oients" i compartirà com viu els preparatius per al gran dia. "Estic molt contenta de poder compartir el procés amb tothom", afirma. "I més, sabent que tinc el suport tant de TV3 com de Catalunya Ràdio com a comunicadora", conclou.
