La revista Viajar distingeix 15 empreses, destinacions i projectes en la quarta edició dels seus premis
Javier Moll, president de Prensa Ibérica: "La cultura del viatge ens ajuda a entendre millor altres societats i altres cultures"
El ministre Hereu defensa la sostenibilitat social i ambiental per garantir el turisme com a motor econòmic de les autonomies
Redacció
Aquest dilluns 22 de setembre, Madrid s'ha convertit en l'epicentre del turisme amb la celebració de l'esperada quarta gala dels Premis VIATJAR, de l'editorial Prensa Ibérica, un esdeveniment que ha reunit a més de 150 professionals de la indústria entre els quals estaven per a reconèixer les millors iniciatives, destins i projectes que marquen la diferència en el sector turístic un any més.
La cita ha tingut lloc en l'emblemàtic Hotel Mandarin Oriental Ritz, un escenari a l'altura d'uns guardons que han distingit a ni més ni menys que 15 destins, empreses i iniciatives que han destacat en 2025 per la seva excel·lència, innovació i sostenibilitat.
A l'inici de la gala, Javier Moll, president de Prensa Ibérica, empresa editora de VIATJAR, inaugurava l'acte destacant la importància i l'experiència que suposa viatjar: “Cada vegada es viatja més. La Humanitat viatja més que mai perquè viatjar ens fa créixer i ens fa sentir. La cultura del viatge ens ajuda, com a éssers humans, a conèixer món; a obrir la ment; a entendre millor altres societats, altres cultures i altres maneres de ser, viure i pensar; a gaudir de la vida, i a explorar noves i intenses emocions”. A més, afegia: “El sector reconeix a VIATJAR com a gran altaveu de destins nacionals i internacionals, la qual cosa ha fet possible que nombrosos destins hagin triat a la revista com a soci mediàtic per a les seves campanyes de promoció”.
Els guardonats han estat triats per professionals de la revista VIATJAR i experts del sector del turisme. Viatjar és un referent del periodisme turístic: amb més de 45 anys d'història és la primera revista de viatges a Espanya i actualment la segueix la major comunitat viatgera del país. En la seva versió digital porta com a líder absolut 25 mesos seguits i se situa com la quarta revista en línia més llegida d'Espanya en qualsevol matèria. Josep María Palau, director de la revista, va destacar el compromís i la responsabilitat que la capçalera assumeix amb els seus lectors i usuaris, destacant que els premis concedits “se centren en la sostenibilitat i en aquelles iniciatives que no busquen el creixement del turisme a ultrança, si no la seva gestió assenyada i perdurable”.
La conducció de l'esdeveniment ha estat a càrrec de la periodista Fátima Iglesias, l'experiència i la proximitat de la qual ha conquistat als presents. De la mateixa manera, no han volgut perdre's aquesta cita rostres com Noelia Bonilla, el xef Jesús Sánchez o Matías Ferreira, entre altres. Entre les personalitats rellevants del sector que han assistit a la gala, es trobaven el Ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i la Secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez Grau, els qui s'han encarregat de subratllar amb la seva presència la rellevància d'aquests guardons en l'agenda institucional. Per a clausurar l'acte, el Ministre Jordi Hereu ha dedicat unes paraules felicitant la Revista VIATJAR: ‘’El format revesteixi és per a gaudir i evidentment la revista VIATJAR ha estat sempre un transmissor d'aquest enorme plaer de l'home, des de la humanitat, que és viatjar: conèixer realitats diferents i gaudir a través de l'experiència de viatjar”. Ho feu des de l'any 1978 i per tant sou revesteixi degana, i ara, evidentment, amb format digital, heu sabut construir, també a través del Club VIATJAR, una comunitat de persones apassionades i fascinades pel fet de viatjar”.
Afegeix sobre la situació del turisme a Espanya que: “Estem en un procés de transformació del model turístic a Espanya perquè som conscients que si volem mantenir la sostenibilitat econòmica del nostre model, que el necessitem i quin tan positiu és, hem d'invertir moltíssim en la sostenibilitat social i en la sostenibilitat ambiental del model turístic. Per tant, en aquesta triple sostenibilitat és en el que estem treballant des del Govern d'Espanya amb les Comunitats Autònomes, amb el lideratge total i amb tot l'ecosistema empresarial. Així podem garantir una gran font de benestar social i d'oportunitats per a tots els territoris d'Espanya”.
Després de finalitzar el lliurament de premis, els convidats han pogut gaudir d'un còctel en un ambient distès que ha afavorit la trobada entre professionals i líders de la indústria, reflectint un palmarès divers que ha recollit a la màxima riquesa del turisme.
L'esdeveniment ha comptat amb el suport de DS Automòbils i Nautalia, com a patrocinadors exclusius de l'esdeveniment, que al costat de la revista VIATJAR i el grup Premsa Ibèrica, han aconseguit amenitzar una vetllada que cada any compta amb més prestigi en el sector. La marca automobilística patrocinadora ha exhibit un dels seus models en l'entrada del Ritz, el Núm. 8, que a més de ser el cotxe oficial de la gala ha traslladat a algunes de les personalitats convidades com Raquel Sánchez Silva, Marina Menges o Javier de Miguel, Marta López Álamo, entre altres. De la mateixa manera, Maestro Dobel Tequila s'ha encarregat de preparar còctels per a tots els presents. I finalment, el fermall musical ha estat a càrrec de Dupla DJ, dos joves artistes que han aportat un ambient fresc i sofisticat a la gala amb la seva proposta electrònica en format duo.
Tots els guardonats en els IV Premis VIATJAR 2025
L'edició d'enguany reconeix projectes i iniciatives que representen la pluralitat del sector, des de la innovació en el transport fins a l'excel·lència hotelera, passant per destins que posen en valor la seva cultura, gastronomia o compromís amb la sostenibilitat.
Entre els guardonats, els premis han reconegut a Bioparc (Premi Oci amb Causa), Castella-la Manxa (Premi Destí Rural), Ceuta (Premi Destinació Turística Emergent), Tailàndia (Premi Destí en Tendència), Extremadura (Premi Destí Cultural) i Tenerife (Premi Destí Gastronòmic), Royal Caribbean (Premi Naviliera Familiar), Sofitel Barcelona Skipper (Premi Millor Hotel), Beyond Green (Premi Iniciativa Hotelera Sostenible), HX (Premi Naviliera d'Expedició), Fairmont La Hisenda Costa del Sol (Premi Hotel Revelació de l'Any), Costa Adeje (Premi Turisme Sostenible), Oceania Cruises (Premi Naviliera de Luxe), IRYO (Premi Transport Sostenible), i finalment, David Hernández (Pangea) (Premi Directiu Sector Turístic).
En definitiva, aquesta nova edició dels Premis VIATJAR, la revista consolida el seu compromís amb el reconeixement del turisme com a motor de desenvolupament econòmic, cultural i social. Sense oblidar que, en finalitzar l'esdeveniment, els nostres convidats s'han emportat una 'goodie bag' amb alguns productes que inclou la revista VIATJAR del mes de setembre: un porta passaports de Mr.Wonderful, una minitalla de Canvas Cream de la marca Lamixtura, uns mitjons de Jimmy Lion, cafe de RootCafé, unes gominoles d'Oh my Sweets! i ametlles de Sal d'Eivissa.
