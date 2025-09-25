Una concursant d'OT revela que té vincles amb Manresa: "La meva mare hi ha viscut"
La Judit viu a Barcelona, però els seus pares han residit en molts municipis del territori
Max Navarro, que fins ara havia estat protagonista del de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, no és l'únic concursant d'Operación Triunfo vinculat a la capital del Bages. Aquest dimecres, durant una conversació de sobretaula, la barcelonina Judit ha revelat que la seva família també ha viscut a la ciutat.
"De quina part de Barna ets?" va preguntar Guillo a la barcelonina, iniciant així una conversació que derivaria en un repàs de les arrels familiars de la jove de 19 anys. Tot i que actualment la concursant resideix al "centre de Barcelona", admet que la seva família ha viscut a molts llocs. "El meu pare és d'un poble dels Pirineus i me mare ha estat a Cantàbria, a Manresa...a Sitges" explicava.
No és el primer cop que la Judit fa un comentari sobre la Catalunya central. En un altre àpat, la catalana va encendre el debat lingüístic en retreure que als comerços de Barcelona, la primera llengua que s'utilitza per adreçar-se als clients és el castellà. "Als pobles del centre de Catalunya és diferent" deia, fent referència que a l'interior del territori es fa més ús del català.
