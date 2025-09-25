Polèmica per un monòleg
Un diputat de Vox amenaça d’"acomiadar fulminantment" Marc Giró quan el seu partit "arribi a RTVE"
El polític acusa el presentador del programa de TVE ‘Late Xou’ de "riure’s dels espanyols"
Marisa de Dios
Cada dimarts a la nit, Marc Giró, fill de mare berguedana, fa gala de la ironia per fer una aguda crítica de l’actualitat a Espanya i a la resta del món a través del seu programa a La 1 d’RTVE, ‘Late Xou’, així com una incisiva crítica social. No obstant, no tots accepten amb bon humor els seus monòlegs. És el que li ha passat amb un diputat de Vox, Manuel Mariscal Zabala, que ha utilitzat el seu compte de X (abans Twitter) per amenaçar el presentador català.
«Marc Giró cobra 3.800 euros per programa amb diners procedents de les arques públiques. Quan Vox arribi a RTVE serà acomiadat fulminantment per riure’s dels espanyols»,ha escrit a les xarxes socials el diputat per Toledo al Congrés i vicesecretari de Comunicació de Vox, visiblement enfadat per un dels monòlegs de Giró en el programa del dimarts 23 de setembre passat.
En el seu discurs d’obertura del programa, l’humorista va fer una paròdia sobre l’«home espanyol», ironitzant sobre el fet que està perseguit per la «ideologia de gènere, laqual no et permet desplegar lliurement la teva masculinitat». L’home espanyol que, al seu torn, es dedica a «perseguir migrants, que segons sembla són els culpables de la destrucció d’Espanya».
Òscar Camps:
El presentador va assegurar que l’home espanyol «sempre tindrà el seu espai» a RTVE, la televisió «de todes», on «serà respectat». Com a mostra, va donar la benvinguda al plató el ‘típic exemplar d’home espanyol, fornit, pelut i de pell de color oliva’».
Va ser llavors quan va fer la seva aparició Òscar Camps, fundador i director d’Open Arms, l’ONG que rescata immigrants al Mediterrani, una tasca durament criticada per Vox.
«Si el que s’estigués ofegant fos un d’aquests que demana l’enfonsament del vostre barco, ¿també el salvaríeu o li donaríeu un aneguet de goma i gluglugluglú?», va interrogar Giró a Camps, al·ludint a una frase pronunciada fa unes setmanes pel líder de Vox, Santiago Abascal.
«Rescatar no és opcional, és una obligació legal. Tot capità està obligat a prestar ajuda a qui ho necessiti al mar sense tenir en compte ni condició ni bandera. Els marins estem obligats a rescatar, però alguns polítics creuen que poden enfonsar», va contestar Camps.
«Sense solidaritat ni empatia, cosa que s’enfonsarà no serà el barco d’Open Arms, sinó la nostra societat per falta d’humanitat», va finalitzar el fundador d’Open Arms.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes