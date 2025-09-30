Una fita de la televisió
3.000 programes d’‘El hormiguero’ (i en bona forma)
El programa d’Antena 3, que ha rebut 3.400 convidats en les seves 20 temporades, celebrarà l’efemèride en un bon moment: aquest any s’ha imposat a ‘La revuelta’ cada dia en què s’han enfrontat
Marisa de Dios
Les formigues són uns insectes a què s’associa normalment amb l’esforç i el treball constant. A la televisió espanyola, són les mascotes (Trancas, Barrancas i Petancas) del programa més vist des de fa ja 11 temporades consecutives (si exceptuem els informatius d’Antena 3 i, alguns dies Pasapalabra) i això, és clar, va lligat també a la tenacitat. El hormiguero de Pablo Motos compleix les seves 3.000 entregues, una efemèride que celebrarà pròximament, en un bon moment de forma: dia a dia escala als primers llocs del rànquing d’audiències i, aquest any, en el qual compleix 20 temporades en emissió, està mantenint a ratlla el seu principal competidor, La revuelta.
L’any passat, el programa d’Antena 3 va veure com el nou xou de David Broncano a La 1 de TVE es convertia en el seu primer rival d’altura, que va arribar a fer el sorpasso ja el seu segon dia d’emissió. Molts d’altres ho havien intentat abans, amb molta menys sort. Sobretot Telecinco, on títols com Cuentos chinos, amb Jorge Javier Vázquez, i Babylon, amb Carlos Latre, no van aguantar ni un mes en antena.
Aquesta temporada, en canvi, El hormiguero s’ha imposat a La revuelta cada dia en què s’han enfrontat. La seva mitjana d’audiència des que han tornat a veure’s cara a cara (el 8 de setembre, tot i que Motos va tornar a l’arena una setmana abans) és d’1.730.000 teleespectadors i un 15% de quota de pantalla, pels 1.503.000 i 13% de Broncano.
Des de la seva primera emissió, pel plató d’El hormiguero han passat al voltant de 3.400 convidats: uns 1.500 del món del cine i el teatre; uns 750 de relacionats amb la música; més de 250 del món de l’esport; uns 850 d’altres àmbits (televisió, periodisme, política, còmics...).
Estrelles internacionals
Una de les seves grans cartes ha sigut sempre l’èxit dels seus entrevistats, amb estrelles internacionals. Més de 450 d’elles han respost durant aquests anys a les preguntes de Motos, com Will Smith (todo un assidu), Antonio Banderas, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Tom Cruise, Denzel Washington, Johnny Depp, Russell Crowe, Tom Hanks, Javier Bardem, Ryan Reynolds, Nicole Kidman, Charlize Theron, Ben Stiller, Will Ferrell, Cameron Diaz, Dwayne Johnson, Margot Robbie, Steve Carell, Kristen Stewart, Jennifer Aniston...
La llista continua: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Drew Barrymore, Kevin Hart, Jackie Chan, Justin Timberlake, Emma Stone, Adam Sandler, Orlando Bloom, Vin Diesel, Peter Dinklage, Pedro Almodóvar, J. A. Bayona, Alejandro Amenábar, Salma Hayek, Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Mark Wahlberg, Danny DeVito, Benicio del Toro, Gwyneth Paltrow, Jean Reno, Kenneth Branagh, Jennifer Connelly, Renée Zellweger, Tim Robbins, Chris Hemsworth, Tom Holland, Jared Leto, Gerard Butler, Hugh Grant, Sigourney Weaver, Michael Fassbender, Marion Cotillard, Chris Pratt, Patrick Stewart, Ben Kingsley, Sylvester Stallone, Eva Longoria, Sofía Vergara, Millie Bobby Brown, Josh Brolin, Rami Malek, Ben Affleck, Ana de Armas, Kelsey Grammer, Tim Burton, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Kate Hudson, Sam Heughan, Vincent Cassel, Kabir Bedi, Andrew Barth Feldman, Paul Rudd... Però sens dubte l’entrevista que més ha fet parlar ha sigut la del pilot Jorge Martín, fa ja gairebé un any. Va ser el moment de màxima tensió amb La revuelta, quan Broncano va denunciar el veto d’El hormiguero a la seva entrevista amb el guanyador del Mundial de MotoGP. Unes acusacions que Motos va qualificar d’«agressió».
Malgrat ser un xou en el qual preval l’entreteniment i l’humor (amb divertides proves als convidats i experiments científics), Motos mai s’ha tallat a l’hora de parlar de política, ni s’ha mossegat la llengua criticant el Govern. Ho ha fet tant en alguns dels seus monòlegs com en les tertúlies d’actualitat que modera en el programa, on té col·laboradors com Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán i Rosa Belmonte. Això li ha generat amors i odis entre l’audiència.
Durant la pandèmia, per exemple, va ser molt dur amb la gestió dels socialistes. Tampoc li va agradar gens l’anunci institucional contra el masclisme que el Ministeri d’Igualtat va llançar el 2022, on un presentador semblant a ell interrogava la seva entrevistada sobre el tipus de roba interior que utilitzava, una pregunta que en el seu dia Motos va fer a Elsa Pataky, en el context de la presentació d’una desfilada de llenceria que promocionava l’actriu.
«Des d’aquest programa hem criticat molt durament la llei del només sí és sí i el Ministeri d’Igualtat s’ha gastat més d’un milió d’euros de diners públics a fer una campanya de televisió per dir-me masclista», es va lamentar el presentador valencià. «Sé que és gairebé una vulgaritat perquè ho diuen a tothom, però és que a mi m’han fet un anunci a la tele. Gastar-se aquests diners dels espanyols, estant el país com està, és indecent», es va queixar.
Pel programa han passat polítics de tots els colors: Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Felipe González, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Esperanza Aguirre, Íñigo Errejón, Pablo Casado, José Luis Martínez-Almeida, Albert Rivera, Miguel Ángel Revilla (un altre assidu)... i Santiago Abascal, una entrevista que va aixecar crítiques per donar visibilitat a Vox.
Una cadena rival
Segons Motos va confessar fa uns dies en el programa, ell mateix ha estat en el punt de mira de la classe política. «A mi se m’han intentat carregar tant des del PP com des del PSOE», va assegurar quan analitzaven l’acomiadament de Jimmy Kimmel als Estats Units. Perquè en els seus gairebé 20 anys de vida El hormiguero ha vist passar pel Govern a diferents partits polítics. Va iniciar la seva etapa televisiva en una cadena rival, Cuatro, un 24 de setembre del 2006. El programa feia el salt a la petita pantalla avalat pel seu èxit a la ràdio, a M80, on fins i tot havia aconseguit un Ondas.
Va començar en les tardes dominicals, però al cap de pocs mesos es va mudar ja a la franja en què s’ha mantingut, les nits de dilluns a dijous just abans del prime time. En aquells primers temps a l’equip hi havia gent com Flipy, Luis Piedrahita, Raquel Martos, Juan Ibáñez i Damián Mollá (Trancas i Barrancas) i El Hombre de Negro. El setembre del 2011 va recalar a Antena 3, on s’ha convertit en un dels puntals de la cadena, actualment amb col·laboradors com Marron, El Monaguillo, Suko, David de Jorge, Susi Caramelo... I les dues incorporacions d’aquesta temporada, Esperansa Grasia i Juan Carlos Ortega, que s’han afegit a un extens equip que ha aixecat un programa amb la constància que caracteritza les formigues que donen títol al xou.
