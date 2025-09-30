Sorpresa de Max a la gala 3 d'OT: adaptarà al català aquesta coneguda cançó
El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa està nominat i haurà de passar pel televot per poder continuar al concurs
Toca girar full. El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, el premianenc Max Navarro, va tenir aquest dilluns al vespre una gala 2 d'Operación Triunfo difícil i va acabar convertint-se en un dels dos candidats a abandonar l'Acadèmia. El programa continua, però, i el repte del concursant vinculat a Manresa és majúscul aquesta setmana. Ha d'aconseguir la permanència defensant davant el públic el proper dilluns amb una popular balada en castellà, que incorporarà versos en català.
L'antic Jan del Kursaal s'haurà d'enfrontar a Salma de Diego al televot, i defensarà el seu lloc a l'Acadèmia d'Operación Triunfo amb "Tu refugio" de Pablo Alborán. El premianenc no ha trigat gaire a fer les primeres proves amb el tema, i ja és popular a les xarxes per la versió que en farà. Navarro no només interpretarà la cançó castellà, sinó que hi incorporarà part dels versos que l'artista malagueny va gravar en català per al disc de la Marató 2018.
Els primers assajos ja han captivat molts usuaris a Internet. Les imatges de Navarro cantant en català i castellà han aconseguit milers de reproduccions en poques hores, i les publicacions s'han omplert d'afalacs cap al protagonista de Jan i Júlia. "Li surt preciosa, aquest és el seu registre", comenta una usuària. "He plorat com un nen petit", diu un altre.
"Tu refugio" de Pablo Alborán no serà l'únic tema de la nit amb què dilluns vinent Max haurà de demostrar el seu talent. També ho farà amb el tema grupal d'obertura de la gala, Serà Porque te Amo de Ricchi e Poveri. La seva posada en escena serà clau per acabar de convèncer el públic, que ja fa unes hores que pot votar per salvar o Navarro o de Diego.
