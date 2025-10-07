A partir del 13 d’octubre
Cristina Villanueva, Candela Peña, Nina i Jordi Basté, les noves cares de La2Cat
La cadena tindrà entre el 60 i el 70% de la seva programació en català
Marisa de Dios
TVE reformula a partir del 13 d’octubre La 2 a Catalunya, que inicia una nova etapa amb una programació majoritàriament en català. Cristina Villanueva, Jordi Basté, Gemma Nierga, Candela Peña, Nina, Danae Boronat,les Mamarazzis (Laura Fa i Lorena Vázquez) i Jacob Petrus seran algunes de les cares que configuraran la graella de La 2 Catalunya o, abreujat , La2Cat, el nom definitiu del canal.
La idea és que la cadena emeti un 65 i un 70% de la seva programació en la llengua de Pompeu Fabra, amb què duplicarà el percentatge d’emissió en aquest idioma, tal com ha anunciat el seu director, Oriol Nolis. El canal deixarà, així, de ser una emissora majoritàriament en castellà amb desconnexions puntuals per convertir-se en una cadena amb una clara majoria de continguts en català.
Televisió en directe
La2Cat apostarà per franges en viu cada matí i cada tarda, junt amb nous formats, fet que reforça el compromís de RTVE amb la cultura, la llengua i la ciutadania. «Hem vingut a sumar a l’oferta en català i ser un mirall de la Catalunya diversa i plural», ha insistit Nolis.
Al matí, hi haurà una gran aposta pel directe, de les 8.00 a les 15.00 hores, amb espais com ‘Cafè d’idees’, de Gemma Nierga, que es manté a la graella, i amb noves ofertes: com ‘El segon cafè’, un magazín diari de tall social que presentarà la periodista Cristina Villanueva des de les 10.35 fins a les 13.00 hores a partir del 27 d’octubre, i 'De cara a barraca', el nou programa d’esports amb Marc Martín (a les 14.20 h).
Futbol en català
També hi haurà retransmissions de futbol en català. La primera, el 14 d’octubre, amb el primer partit en català per La2Cat, l’Espanya-Bulgària classificatori per al Mundial de Futbol. «Feia 27 anys que no hi havia una retransmissió de la selecció en català», ha destacat Nolis.
Altres de les novetats serà un programa de les Mamarazzis sobre la crònica rosa, ‘Mamarazzis Pop&Cor’, amb Laura Fa i Lorena Vázquez (els dimecres a les 22.00); i un altre amb Candela Peña, ‘Una tarda amb...’ (els dimecres a les 23.00 hores). La còmica Judit Martín farà rutes insòlites a ‘Tot això eren camps’, mentre que Nina repassarà els moments musicals dels seus convidats a ‘Gran Torino’, amb la pianista Laura Andrés.
Entrevistes de Jordi Basté
‘Temps enrere’, un programa de producció pròpia presentat per Montse Soto, posarà el valor la producció audiovisual en català de TVE de dècades passades; Jordi Basté proposarà entrevistes sense filtres ni muntatges a ‘Pla seqüència’, i hi haurà un altre programa d’emissió setmanal, ‘L’any que vas néixer’, de la productora Minoria Absoluta (‘Polònia’, ‘Està passant’), amb Xavier Bundó (els dimarts a les 22.00).
A les 19.50, el xef Bosquet proposarà menús saludables a ‘Cuina brutal’; Patrick Urbano es farà càrrec d’‘I tu, què faries? ’, un espai de reflexió i pensament crític ; Nerea Sanfe estarà al capdavant del concurs ‘Fes-me viral’, i l’actor Peter Vives es farà càrrec d’un concurs a la tarda.
‘Aquí la tierra’, en català
A part del 'Cafè d'idees', contindran espais com el magazín de tardes de Danae Boronat 'L'altaveu'; 'L'informatiu'; 'La recepta perduda'; 'Aquí parlem', amb Lluís Falgàs; 'Punts de vista', amb Tània Sàrrias; 'Calidoscopi'; 'Noms propis', amb Anna Cler, i 'Va de verd', amb Maria Gómez, entre d’altres.
A més, hi haurà una versió en català d’’Aquí la tierra’ amb Jacob Petrus (a les 19.30). «Tinc moltes ganes de fer tele en català», ha afirmat el presentador.
Els programes en castellà que es mantindran a La2Cat seran ‘Saber y ganar’, ‘Cifras y letras’, ‘Malas lenguas’ i alguns ‘prime time’ com el cine clàssic dels dilluns. Tot i que es continuarà emetent cine en català, com fins ara.
