Mabel Mas, nova directora general d’El Periódico
S’incorporarà a les seves noves responsabilitats a principis de novembre, després de tancar la seva etapa en el grup Time Out
Regió7
Prensa Ibérica ha nomenat directora general d’El Periódico Mabel Mas amb l’objectiu de continuar el procés de rellançament i transformació digital que es va iniciar el juny del 2019 amb l’adquisició del grup Zeta. Mas s’incorpora a l’equip de Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica a Catalunya i les Balears amb responsabilitat directa en els mitjans del grup en aquesta zona: El Periódico, Sport, Diari de Girona, Diario de Mallorca, Regió7, Diari d’Eivissa i Empordà.
Mas s’incorporarà a les seves noves responsabilitats a principis de novembre, després de tancar la seva etapa en el grup Time Out, on ha sigut la directora general a Espanya i França des de l’any 2022, anteriorment havia ocupat la direcció executiva de màrqueting i vendes entre el 2017 i el 2022 després d’haver sigut directora de negoci a Time Out Barcelona des del 2013. El 2020 va formar part de l’equip fundacional del diari ARA on va ser responsable de màrqueting.
Mabel Mas és llicenciada en Comunicació per la UAB, ha estat professora de la Universitat Ramon Llull, tresorera del Col·legi de Màrqueting i la Comunicació i és membre activa de l’associació Ejecon. Mas està especialitzada a impulsar el creixement sostenible de les empreses de mitjans de comunicació i es defineix com «una directiva creativa i operativa orientada a resultats a partir de combinar l’anàlisi de dades, el seguiment estratègic de resultats i un pensament innovador».
Amb la incorporació de Mabel Mas, Prensa Ibérica reforça la seva aposta per EL PERIÓDICO que en els últims anys ha consolidat la seva audiència digital i s’ha situat en el top 3 dels mitjans informatius aCatalunya, consolidant els seus productes multimèdia per subscriptors i obtenint diversos reconeixements de l’European Newspaper Awards a més de rebre el segell de qualitat de The Trust Project. Es tracta d’un pas més per adaptar-se al context actual sense perdre les essències que han marcat la seva personalitat des de fa 47 anys.
