Una concursant d'OT, admiradora d'un ballarí de Collbató: «És una icona»
La química entre Clàudia i Pol Soto, conegut per acompanyar Chanel a Eurovisió, va brillar ahir a l'escenari de la gala 4 del concurs en la sensual actuació de Kiss Me More
Confessió durant els assajos d’Operación Triunfo 2025. La concursant Clàudia va admetre ser una gran admiradora del ballarí Pol Soto, de Collbató, amb qui va compartir escenari ahir nit en la seva actuació amb Téyou a la gala 4 del concurs, interpretant Kiss Me More, el tema de Doja Cat i SZA.
Vicky Gómez, la coreògrafa del programa, va preparar una posada en escena sensual i plena de joc corporal, on les dues cantants havien d’interactuar amb els ballarins del cos de ball. Durant els assajos, Clàudia va haver de treballar directament amb Soto, que repeteix com a ballarí de la Catalunya central en aquesta edició del concurs juntament amb el manresà Guillem Tomé.
Segons es va veure al canal 24 hores del programa, en una conversa a l’hora de dinar, la seva companya d'actuació li va comentar amb entusiasme: “Què t’han posat amb el Pol!”. Davant la curiositat d’un altre company, Clàudia va admetre entre rialles: “És que jo sóc super fan. El vaig veure a Eurovisió i vaig pensar: aquest home és molt heavy. És una icona”. I és que Pol Soto va ser un dels ballarins que van acompanyar l'olesana Chanel Terrero al festival d’Eurovisió 2022, en la recordada actuació de SloMo que va portar Espanya al tercer lloc i es va convertir en un autèntic fenomen viral.
La gala, emesa aquest dilluns a la nit, va confirmar l’excel·lent química entre la cantant i el ballarí. L’actuació de Kiss Me More va ser una de les més comentades i aplaudides pel públic, tant per la seva energia com per la complicitat entre les dues concursants i els ballarins.
