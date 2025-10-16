Comunicació i societat
Regió7 lliurarà els seus premis l'11 de novembre al Kursaal
L’acte, que aquest any arriba a la 25a edició, servirà per reconèixer els mèrits de persones i organitzacions de la Catalunya central
Regió7
Regió7 tornarà a reconèixer l’excel·lència del talent i la dedicació de la Catalunya central amb una nova edició dels Premis Regió7, que es lliuraran l'11 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. L'obertura de portes serà a 2/4 de 7. L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages. Les entrades es poden adquirir a través del web del Teatre Kursaal.
Els guardons distingiran persones, empreses i institucions que han destacat en àmbits tan diversos com la Cultura, l’Esport, l’Empresa, els Actius Socials, la Comunicació, o la Ciència i la Tecnologia.
Entre les categories més emblemàtiques hi ha el Premi Ambaixador, que reconeix la trajectòria d’una persona originària de la Catalunya central que s’ha convertit en un referent en el seu camp més enllà del territori, i el Premi Tendències, destinat a impulsar la carrera d’artistes emergents amb projecció de futur.
Amb una trajectòria molt consolidada, els Premis Regió7 arriben enguany a la seva 25a edició com un dels esdeveniments socials i institucionals més rellevants de la regió. A l’acte hi assistiran representants destacats de les administracions locals, comarcals i nacionals, així com personalitats del món econòmic, cultural i social.
El Consell Assessor de Regió7, format per figures de referència dels àmbits econòmic, polític, social, esportiu, cultural i acadèmic de la Catalunya central, i per directius del diari i del grup editor Prensa Ibérica, és l’encarregat d’escollir els guardonats de cada categoria. En el cas del Premi Tendències, la decisió recau en un jurat específic format per professionals de prestigi del món cultural.
El veredicte dels premis es farà públic properament, en una vetllada que, un any més, vol celebrar la diversitat, la innovació i el compromís de la Catalunya central.
