HABITATGE
Polèmica per l’anunci del Ministeri d’Habitatge: tres adults compartint pis desencadena una onada de crítiques
El vídeo, que buscava conscienciar a través d’una situació xocant, ha rebut una allau de retrets a les xarxes socials, amb els usuaris reclamant a Rodríguez un paquet de mesures pràctiques davant la urgència del problema
Jaime Mejías
La polèmica ha sacsejat en els últims dies el si del Ministeri d’Habitatge. L’organisme que dirigeix Isabel Rodríguez es troba immers en els tràmits del Pla Nacional d’Habitatge, que ja encara la seva segona fase, i la finalitat principal de la qual és aturar la greu crisi d’habitatge que afecta el nostre país, amb els preus del lloguer i les hipoteques en una espiral contínua d’alces, especialment a les grans ciutats.
Enmig d’aquesta situació límit a escala social, un desafortunat espot publicitari llançat pel ministeri ha provocat la indignació de bona part de la societat. Es tracta d’un vídeo titulat «¿Com imaginaries el teu futur?», que pretenia conscienciar la població sobre el problema de l’habitatge d’una manera xocant. En el vídeo, tres adults, ja en la maduresa, comparteixen pis des de fa 30 anys. A les imatges es mostren les situacions quotidianes de compartir espai amb altres persones: discussions pels iogurts, retrets per deixar la roba tirada o les disputes per utilitzar el bany.
«El teu futur hauria de tenir una casa»: el missatge de l’anunci que ha encès la polèmica
Després de mostrar aquesta classe de situacions, usuals al tractar-se de joves, però que impacten al tractar-se d’adults, l’anunci conclou amb un missatge: «El teu futur hauria de tenir una casa». Tal com va posar de manifest el Ministeri d’Habitatge, la intenció de l’espot era provocar un xoc en els espectadors a través de l’exageració d’una situació social, a fi de generar consciència. No obstant això, la situació ha sigut diametralment oposada: més de mil respostes al post, en una crítica pràcticament unànime.
Els retrets dels usuaris s’han centrat, principalment, en la inacció del Ministeri d’Habitatge, ja que la crisi habitacional està sent un problema durant molt de temps, i no sembla haver-hi una via clara d’actuació per part del Govern. Sumat a la frivolitat de l’anunci, l’allau de crítiques no va tardar a arribar. Alguns usuaris reclamaven al Govern mesures de caràcter pràctic, com la construcció d’habitatge social, abans que la realització d’‘spots’ per conscienciar.
Sumar demana la dimissió de la ministra
Al caliu d’aquest incident, els socis del Govern no han tardat a expressar la seva opinió sobre l’acompliment del ministeri. Sumar, sense anar més lluny, ha criticat amb duresa la falta de propostes del departament comandat per Isabel Rodríguez, i ha suggerit la possible dimissió de la ministra, assenyalant que «hauria de deixar pas». Diverses de les últimes iniciatives de l’organisme, com el telèfon exclusiu per a l’habitatge, no han provat bé entre la població. «No es pot venir a aquesta cambra a proposar telèfons de l’esperança», va criticar en roda de premsa al Congrés la portaveu parlamentària de Sumar, Verónica Martínez Barbero.
A aquest sentir s’ha afegit el diputat de Compromís i portaveu d’Habitatge de Sumar, Alberto Ibáñez, que ha expressat en roda de premsa el seu descontentament amb l’acció del ministeri. «Desgraciadament, la ministra d’Habitatge dura en el seu càrrec, sense moviments i sense avançar», expressava Ibáñez, posant en paraules la decepció d’un ampli sector de la societat davant les exigües propostes d’Habitatge, davant la que podria ser una de les crisis habitacionals més grans en la història del país.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar