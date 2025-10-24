Nou matinal
RTVE llança ‘El segon cafè’, el nou matinal de La 2Cat amb Cristina Villanueva al capdavant
El programa apostarà per la informació propera, el to humà i el servei públic, amb anàlisi, divulgació i testimonis ciutadans.
Carlos Merenciano
La 2Cat estrenarà aquest dilluns, 27 d’octubre, ‘El segon cafè’, un nou magazín matinal produït per Videre Cat i presentat per la periodista catalana Cristina Villanueva, que torna a RTVE per posar-se al capdavant d’un espai que pretén repassar l’actualitat des d’una mirada pròxima, reflexiva i amb forta connexió amb el territori.
El programa, que s’emetrà de dilluns a divendres a les 10.35 h, donarà continuïtat als temes informatius del dia i obrirà la porta a noves històries i protagonistes. La intenció és oferir notícies tractades amb un to humà, descobrint experiències i testimonis quotidians que aportin profunditat i emoció al relat informatiu. A Villanueva l’acompanyarà al plató Elisabet Cortiles, encarregada de l’última hora, mentre que Yael Brusca comentarà cada matí allò del que es parla al carrer.
L’estructura del programa estarà dividida en dos trams. Fins entorn de les 12.00 h, es desenvoluparà una taula d’anàlisi més centrada en l’actualitat. A partir de llavors, el format adoptarà un to més distès, amb diverses seccions de servei públic. Entre aquestes destaquen ‘Ment sana’, amb la neuropsicòloga Alba Cardalba; ‘El consultori’, amb la ginecòloga Marimer Pérez i la sexòloga Elena Crespi; ‘Ciència i energia’, amb la divulgadora Patrícia Canut; ‘Habitatge’, amb el doctor en Humanitats Jordi Mir i l’advocada Cristina Vallejo i La Sexta, amb el periodista econòmic Umberto Salerno i l’economista Jordi Martínez
Amb ritme àgil, proximitat i mirada ciutadana, ‘El segon cafè’ buscarà ser un espai que combini informació, divulgació, entreteniment i servei públic, atenent les realitats locals i socials del territori català. El format estarà sota l’edició i presentació de Cristina Villanueva, que abandona La Sexta després d’anys a la cadena d’Atresmedia, i la direcció d’Isabel Ojeda i Esther Costa.
