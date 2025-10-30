A partir de dilluns
La CCMA rectifica i recupera les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio
El malestar en la plantilla havia provocat fins i tot un manifest signat per més de 700 treballadors i extreballadors
Marisa de Dios
Després de les queixes dels treballadors de la televisió i la ràdio públiques catalanes, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit recuperar parcialment les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio, rectificant així la seva estratègia inicial d'unificació sota el paraigua de 3CatInfo. En les últimes setmanes, el malestar en la plantilla per aquest tema havia provocat fins i tot un manifest signat per més de 700 empleats i exempleats que reclamaven mantenir les denominacions tradicionals dels mitjans públics. No obstant això, fa un mes, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ja va insistir que no estaven "matant TV3 i Catalunya Ràdio" perquè són marques que volen "seguir mantenint".
Els comitès d'empresa i el consell professional de la tele i la ràdio públiques han rebut un document intern en què la direcció de 3Cat "s'obre a flexibilitzar les signatures i els micros per fer més visibles les marques de TV3 i Catalunya Ràdio". Així, a partir de dilluns i de manera progressiva, aniran incorporant l'escuma en els micros en totes les peces informatives que s'elaborin per als dos canals.
També accedeix que els periodistes puguin acabar les seves informacions dient el seu nom, el de TV3 o Catalunya Ràdio i el lloc des d'on informen, recuperant aquí també les marques històriques de la tele i la ràdio públiques catalanes.
Punts sense acord
No obstant això, en el que encara no hi ha acord en les peces, directes o retransmissions realitzades pels canals 24 hores i en l'àmbit digital, on es signaran com 3CatInfo. El micro que s'utilitzarà en pantalla portarà també l'escuma de 3CatInfo.
Respecte als continguts digitals, en el nou portal informatiu 3CatInfo, les peces es signaran sempre amb el nom del periodista i 3CatInfo. Quant a les fonts d'informació, en tots els canals s'utilitzarà sempre la fórmula: "Segons ha pogut saber 3CatInfo".
La direcció de la CCMA emplaça també els seus periodistes d'informatius que s'acreditin sempre sota la marca 3CatInfo, "Entenent que es podrà precisar sempre que sigui necessari el mitjà, si això ha de facilitar l'acreditació dels nostres professionals", assenyalen.
La presència de les marques TV3 i Catalunya Ràdio també es reforçarà en els espais exteriors de les seus de Sant Joan Despí i Diagonal en convivència amb la marca paraigua 3Cat.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»