Totes les estrenes i tornades
Les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre
Entre les estrenes de Netflix, Disney+, Prime, HBO, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV+, SkyShowtime i Atresplayer destaquen ‘Stranger things’ i ‘Pluribus’
Marisa de Dios
Igual que va passar a l’octubre, el mes de novembre ve molt carregat d’estrenes de sèries a les plataformes de ‘streaming’. Tot i que la principal tornada és, sens dubte, l’última temporada de ‘Stranger things’, també hi ha altres títols bastant esperats, com la nova ficció del creador de ‘Breaking bad’, ‘Pluribus’, i <strong>la policíaca ‘Blue Lights’</strong>. L’oferta espanyola és molt variada: ‘Yakarta’,amb Javier Cámara; ‘El cuco de cristal’, amb Álex García; la longeva comèdia ‘La que se avecina’; ‘Anatomía de un instante’, amb Álvaro Morte , i ‘Las hijas de la criada’, basada en la novel·la homònima de Sonsoles Ónega, guanyadora del premi Planeta.
Dia 3. HBO
Rachel Sennott (‘Shiva Baby’) és la creadora i protagonista d’aquesta comèdia sobre un grup d’amics que navega per la vida i l’amor a Los Angeles, amb certes similituds amb ‘Girls’ per la voluntat de retratar la seva generació. La ficció explora com la ciutat, el temps i l’ambició transformen relacions que abans eren inseparables.
Dia 4. Disney+
El prolífic Ryan Murphy (‘Glee’, ‘The politician’, ‘American horror story’, ‘Monstruo’...), aposta ara per un drama legal que compta amb un repartiment femení ple d’estrelles, amb Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noska, Sarah Paulson i Glenn Close en els papers principals. Les protagonistes són un grup d’advocades especialitzades en divorcis que decideixen abandonar un bufet dominat per homes per obrir el seu propi despatx i prendre el control de les seves carreres.
Dia 6. Movistar Plus+
Després de ‘Vota Juan’ i de les seqüeles (‘Venga Juan’ i ‘Vamos Juan’), Diego San José (creador també de títols com ‘Celeste’ i ‘Su Majestad’) recorre de nou al seu mateix protagonista, Javier Cámara. Interpreta el Joserra, un exjugador olímpic de bàdminton caigut en desgràcia per la seva ludopatia i un trauma del passat. Divorciat i sense il·lusions, creu descobrir en un torneig escolar el diamant en brut que pot donar-li un gir a la seva vida. Es tracta de la Mar (Carla Quílez), una prometedora jugadora adolescent.
Dia 7. Apple TV+
Vince Gilligan, el creador de l’exitosa ‘Breaking Bad’, es passa ara a la ciència- ficció amb Rhea Seehorn, una de les actrius principals de la seva sèrie ‘Better Call Saul’, com a protagonista. Ambientada també a Albuquerque (Nou Mèxic, EUA), interpreta una autora frustrada que es defineix com «la persona més infeliç del planeta». Quan un misteriós virus comença a propagar-se pel món, fent que els infectats assoleixin un estat de felicitat permanent però perdin també l’empatia, ella serà l’única persona immune.
Dia 13. Netflix
Howard Gordon (‘Homeland’, ‘24’) està darrere d’aquest ‘thriller’ protagonitzat una altra vegada per Claire Danes. Interpreta una escriptora apartada de la vida pública des de la mort del seu fill. Quan un poderós magnat immobiliari (Matthew Rhys, ‘The Americans’) es muda a la casa del costat, troba un nou propòsit en la seva vida: descobrir què va passar amb la dona de l’empresari, la qual n’havia desaparegut i ell havia sigut el principal sospitós.
Dia 14. Netflix
Després de l’èxit de ‘La chica de nieve’ i ‘El juego del alma’, Netflix torna a adaptar un altre ‘thriller’ deJavier Castillo. Narra la història de la Clara (Catalina Sopelana), metge resident de primer any, que té un infart fulminant. Un trasplantament de cor li dona una segona oportunitat, però també desperta en ella una inquietud impossible d’ignorar: necessita saber qui va ser el seu donant. La seva recerca la porta a un petit i enigmàtic poble, on descobreix que el cor que ara batega al pit pertanyia a un jove involucrat en una tragèdia encara no resolta. Álex García, Itziar Ituño i Iván Massagué completen el repartiment principal.
Dia 20. Movistar Plus+
Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’, ‘El hombre de las mil caras’) adapta la novel·la de Javier Cercas sobre l’intent del cop d’Estat del 23-F . Quan el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero va entrar al Congrés pistola en mà, només tres homes es van quedar asseguts als seus seients mentre la resta s’ajupia per posar-se fora de perill: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) i Gutiérrez Mellado (Manolo Solo).
Dia 27. Netflix. Temporada 5 (última) Primera part
Tardor del 1987. Hawkins continua marcada per l’obertura dels portals i els nois comparteixen un únic objectiu: trobar Vecna i acabar amb ell. Però ha desaparegut. Per complicar encara més les coses, el Govern ha posat la ciutat en quarantena militar i ha intensificat la recerca d’Eleven, que es veu obligada a amagar-se de nou. A mesura que s’acosta l’aniversari de la desaparició del Will, també creix la inquietud. Els quatre primers episodis s’emeten el 27 de novembre; els tres següents, el 26 de desembre, i l’episodi final, l’1 de gener.
Dia 27. Movistar Plus+. Temporada 3
Drama policial britànic dels creadors de ‘Line of Duty’ i ‘Muerte en Salisbury’ que ha sigut premiat amb un BAFTA TV com a millor sèrie dramàtica el 2025. Dos anys després del seu baptisme de foc com a agents a Belfast, la Grace, l’Annie i el Tommy han après a sobreviure als carrers. Ara s’enfronten a un món cada vegada més complex on les línies morals es difuminen. Ja hi ha confirmada una quarta temporada.
Dia 30. Atresplayer
Adaptació de la novel·la homònima de Sonsoles Ónega,guanyadora del Premi Planeta, ambientada a principis del segle XX, entre Galícia i Cuba. El 1900, una venjança marcarà el naixement simultani de dues nenes al Pazo d’Espíritu Santo. Una pertany a la criada, Renata (Carlota Baró), mentre que la segona és filla de l’adinerat matrimoni Valdés, don Gustavo (Alain Hernández) i doña Inés (Verónica Sánchez). Aquesta lluitarà per convertir la seva veritable filla en l’hereva d’un imperi, en una època en què a les dones no se’ls permetia ser propietàries de les seves vides.
ALTRES ESTRENES I TORNADES
ROBIN HOOD. Dia 2. MGM+. Sèrie que reimagina la llegenda de Robin Hood, amb un enfocament modern del malfactor que roba els rics per donar-ho als pobres.
NICE TO MEET YOU. Dia 3. Amazon Prime Video. Una aspirant a dissenyadora de joies xinesa viatja al sud-est asiàtic a la recerca d’inspiració. Allà coneix un atractiu hereu.
LA SANGRE HELADA. Dia 4. Filmin. Anglaterra, any 1859. Patrick Sumner, un ex cirurgià de l’exèrcit caigut en desgràcia, s’inscriu com a metge d’un vaixell que realitzarà una expedició balenera a l’Àrtic. Amb Jack O’Connell, Colin Farrell i Stephen Graham.
HEWELIUSZ. Dia 5. Netflix. El 1993, el transbordador polonès ‘MS Jan Heweliusz’ bolca davant la costa de Rügen, al mar Bàltic.
MUERTE POR UN RAYO. Dia 6. Netflix. David Benioff i D.B. Weiss, els creadors de ‘Juego de tronos’, produeixen aquesta sèrie protagonitzada per Michael Shannon (‘Boardwalk Empire’) i Matthew Macfadyen (‘Succession’). Narra la increïble història de la vida i mort del president nord-americà James Garfield i el seu admirador Charles Guiteau, que acabaria propinant-li dos trets el 1881. Tot i que una decisió mèdica tindria molt a veure amb la seva mort.
THE KOLLECTIVE. Dia 6. AMC+. La nova sèrie dels creadors de ‘Gomorra’, inspirada en el col·lectiu de periodisme d’investigació Bellingcat. Segueix un grup de joves que destapen una conspiració global després de la mort d’un dels seus membres.
EL SHOW DE VINCE STAPLES. Dia 6. Netflix. Temporada 2
FBI. Dia 6. Warner TV. Temporada 8
DEATH VALLEY. Dia 6. Cosmo. Sèrie britànica que s’ha convertit en la millor estrena de la cadena BBC en els últims cinc anys. La vida d’un actor retirat famós per haver interpretat un cèlebre detectiu televisiu (Timothy Spall, ‘Harry Potter’) ajuda una ambiciosa agent de policia a investigar un crim esdevingut al seu veïnat.
MAXTON HALL. Dia 7. Amazon Prime Video. Temporada 2. Després de la seva apassionada nit junts a Oxford, la Ruby sembla tenir-ho tot. No obstant, una sobtada crisi en la família del James ho canvia tot i es destrueix el seu món perfecte.
TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ. Dia 7. Netflix. Dues dones atrapades en una realitat sufocant decideixen prendre la fatídica decisió d’assassinar.
AMSTERDAM NARCOS. Dia 9. SkyShowtime. Des de la dècada dels 70 fins a principis dels 2000, Amsterdam va passar de ser un refugi contracultural liberal a la capital de la droga europea, guanyant-se per a si mateixa i per als Països Baixos l’etiqueta de narcoestat. El que va començar amb la tolerància del govern neerlandès al comerç d’haixix va obrir, de forma inadvertida, la porta al crim organitzat.
CAMINO A ARCADIA. Dia 10. SkyShowtime. L’entrenador d’un equip juvenil de lluita canària (William Levy) va deixar enrere la seva vida violenta a Mèxic per protegir el seu fill. Però la tornada de la seva exdona (Paula Echevarría) el trastocarà per complet.
ELS FORSYTE. Dia 10. Movistar Plus+. Drama d’època ambientat a l’Anglaterra del s. XIX sobre les vicissituds d’una acabalada família londinenca. És la tercera adaptació en 60 anys de les novel·les de John Galsworthy (Nobel de Literatura el 1932).
WHERE THE SUN ALWAYS SHINES. Dia 10. SkyShowtime. La festa d’aniversari d’una parella estrangera establerta a Mallorca fa un gir per culpa del germà d’ell, que decideix mudar-se també a l’illa amb la seva dona.
BAT-FAM. Dia 10. Amazon Prime Video. Batman, Alfred i el jove Damian Wayne s’enfronten a les alegries i frustracions de la vida mentre protegeixen els carrers de Gotham City.
PALM ROYALE. Dia 12. Apple TV+. Temporada 2. Maxine es converteix en una pària social després d’una escandalosa crisi pública.
EL ÚLTIMO SAMURÁI EN PIE. Dia 13. Netflix. Un grup de samurais es reuneixen per participar en una perillosa batalla reial. Els atrau l’oferta de 100.000 milions de iens per al gran premi.
SI NO HUBIERA VISTO EL SOL. Dia 13. Netflix. Un jove de 25 anys s’entrega a la policia després de cometre una sèrie d’assassinats a sang freda i confessa ser el temut Assassí de la Pluja, que temps enrere va sembrar el terror entre els seus companys d’institut.
DELHI CRIME. Dia 13. Netflix. Temporada 3
BASED ON A TRUE STORY. Dia 13. SkyShowtime. Un matrimoni (Kaley Cuoco i Chris Messina) idea un pla per col·laborar amb un enigmàtic lampista (Tom Bateman) que han contractat recentment i que, segons ells, podria ser un conegut assassí en sèrie.
THE PAPER. Dia 14. SkyShowtime. ‘Spin-off’ de la mítica ‘The Office’, que segueix el mateix equip que va fer el documental de Dunder Mifflin mentre se centra en un decadent diari de l’Oest Mitjà i els seus peculiars treballadors. Encapçalen el repartiment Domhnall Gleeson (‘Ex-Machina’) i Sabrina Impacciatore (‘The White Lotus’).
MALICIA. Dia 14. Amazon Prime Video. Un carismàtic mainader es cola en la vida de l’adinerada família Tanner mentre estan de vacances a Grècia. Quan la mainadera del clan es posa greument malalta, el protatagonista se les enginyera per entrar a la seva llar de Londres i la seva veritable naturalesa venjativa comença a aflorar.
LA MARQUESA DE MERTEUIL. Dia 14. HBO. La marquesa de Merteuil, traïda per Valmont, s’embarca en un atrevit viatge per convertir-se en la cortesana més important de París. Adaptació lliure de la novel·la ‘Les relacions perilloses’, de Pierre Choderlos de Laclos.
ME LATE QUE SÍ. Dia 14. Netflix. Fa anys que un home està obsessionat a guanyar un famós sorteig de loteria a Mèxic. Quan està a punt de renunciar al seu somni, té una idea que li permetrà robar el premi davant de milions de persones.
ASESINATOS EN LA MONTAÑA. Dia 17. Cosmo. Temporades 3 i 4.
LA QUE SE AVECINA. Dia 18. Amazon Prime Video. Temporada 16. L’Amador triomfa com a empresari mentre disfruta d’un nou i peculiar amor; l’Antonio recluta nous ‘minions’ per ajudar-lo en els seus plans genials de president totpoderós; la Yoli i l’Óscar són atropellats per la maternitat; el Martín estrena restaurant; el Bruno debuta com a productor cinematogràfic; la Menchu i la Fina cacen terroristes, i la Julia s’independitza.
ENVIDIOSA. Dia 19. Netflix. Temporada 3
UN HOMBRE INFILTRADO. Dia 20. Netflix. Temporada 2
LANDMAN (UN NEGOCIO CRUDO). Dia 21. SkyShowtime. Temporada 2
LOS MISTERIOS DEL HOTEL FINSE. Dia 25. Filmin. Una jove agent de policia haurà d’investigar les misterioses morts en un hotel.
COMANDO DE ÉLITE. Dia 27. XTRM. La sèrie mostra les lluites de poder i secrets ocults en una base militar canadenca en plena tensió internacional amb Rússia.
MATLOCK. Dia 30. Movistar Plus+. Temporada 2. La Matty i el seu marit Edwin estan desconcertats per la recerca que inicia el seu net Alfie del seu pare biològic.
ELSBETH. Dia 30. Movistar Plus+. Temporada 3. La intuïtiva i excèntrica advocada treballa amb la policia per acorralar els assassins més adinerats de Nova York.
