«Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
El geògraf i home del temps de RTVE arrenca dilluns vinent 'Aquí la Terra', un espai diari per parlar del planeta des de la realitat catalana
'Aquí la Terra', l'espai conduït pel manresà Jacob Petrus, s'estrena dilluns vinent, 10 de novembre, a La 2Cat. Cada tarda, de dilluns a divendres, de 19.35 h a 20 h, el geògraf especialitzat en climatologia, oferirà una mirada inèdita i entretinguda del planeta des de la realitat catalana. I ho farà, parlant, per primera vegada a la petita pantalla, en llengua catalana.
El mateix Petrus, que ja des del 2014 presenta 'Aquí la Tierra', es mostrava ahir, en declaracions a RTVE, content per l'estrena de la versió catalana d'aquest mateix espai i especialment, per fer-ho en la seva llengua: "Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català. Imagineu la il·lusió que em fa poder expressar-me en la meva llengua i parlar del meu territori i de totes aquelles coses que més m'agraden: la natura, la gastronomia, el paisatge, la climatologia i la meteorologia".
Segons RTVE, 'Aquí la Terra' arriba a La 2Cat per demostrar que, "parlar del clima és parlar de la vida". El programa és una invitació a "mirar l'entorn amb curiositat, humor i estima pel territori" a través de l'estil "proper i apassionat" de Jacob Petrus.
El manresà no estarà sol: un equip de reporters recorreran el territori per parlar de natura, oficis, agricultura i, sobretot, meteorologia. Serà, "el germà petit" d'Aquí la Tierra, assenyala el mateix Petrus.
