Aquest dilluns
‘Crims’ torna a TV3 amb un episodi triple sobre el doble crim de Bellvitge: «La realitat ben feta és imbatible»
El programa de Carles Porta parla per primera vegada amb les famílies de les dues agents de policia assassinades
Marisa de Dios
El 5 d’octubre del 2004, els bombers van rebre l’alerta d’un incendi en un pis del barri de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. Al pis van trobar els cossos sense vida de dues dones. Els Mossos d’Esquadra van descobrir que les víctimes eren dues agents en pràctiques del Cos Nacional de Policia, que havien sigut assassinades. Aquest és el cas que aborda aquest dilluns 10 de novembre (22.05 hores) en la tornada a TV3 ‘Crims’, l’exitós programa de Carles Porta (artífex també de títols com ‘Tor’i ‘Llum a la foscor’), a ‘El doble crim de Bellvitge’.
L’espai basat en la crònica negra, generalment catalana tot i que també han cobert històries esdevingudes a Espanya, analitza aquest doble assassinat al llarg de tres episodis, que es podran veure setmanalment tant a TV3 com a la plataforma de la cadena, 3Cat.
Parlen les famílies
En aquesta nova entrega, el programa dona veu per primera vegada a les famílies de les víctimes, que han decidit explicar la seva història després de dues dècades de silenci.
«Hem esperat molts anys per poder tenir les famílies davant la càmera. Volíem que expliquessin qui eren les dues víctimes d’aquell violador i assassí que matava dones quan sortia de permís», explicava Porta a 3Cat durant la presentació d’aquests episodis de ‘Crims’ al festival de Sitges.
‘True crime’ a Movistar Plus+
Precisament, aquest dijous 13 de novembre, Movistar Plus+ també estrena un nou ‘true crime’ de Carles Porta, ‘Missing in Murcia’. El documental se centra en el crim d’Ingrid Visser, una de les millors jugadores de voleibol de la selecció holandesa, i de la seva parella, Lodewijk Severein.
En pròximes setmanes s’emetran també a Movistar Plus+ altres ‘true crime’ de Carles Porta: ‘Muerte en el hotel’, sobre l’assassinat d’un nord-americà a Chueca (Madrid), i ‘Crimen por encargo’, sobre la tràgica història de Yalenis, una jove cubana atrapada en una relació tòxica amb un empresari gallec.
Un gènere en auge
Porta té clar el motiu de l’èxit del ‘true crime’: «La realitat enganxa, atrapa i, si està ben feta, és imbatible, i crec que aquest és el gran element que atrau la gent a veure aquestes històries», comentava a EL PERIÓDICO al festival de Sant Sebastià, on va presentar la seva primera sèrie de ficció, ‘33 días’, inspirada en la fuga de la presó de Brito i Picatoste.
No obstant, el periodista creu que no tot el que actualment es ven com a ‘true crime’ s’ajusta a aquest concepte. «És un gènere que implica una vocació narrativa molt clara, amb una història amb el bàsic: introducció, nus i desenllaç. I hi ha moltes produccions que no són això, tot i que hi hagi un mort o un assassinat», argumenta Porta, que recorda que «tota la vida s’han consumit crònica negra i successos».
«‘El caso’ era un diari que triomfava una barbaritat», posa com a exemple. «El que passa és que dels últims anys cap aquí, amb les plataformes, sí que hi ha hagut una tendència a fer més produccions vinculades a crims reals», conclou.
