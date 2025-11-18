Andreu Buenafuente i Sílvia Abril presentaran les campanades 2026 a RTVE
La parella ja havia conduït la gala dels Goya
ACN
Barcelona
Els còmics Andreu Buenafuente i Sílvia Abril presentaran les campanades 2026 a RTVE des de la Porta del Sol de Madrid. L'humorista i director i presentador de 'Futuro imperfecto', produït per RTVE en col·laboració amb El Terrat, i l'actriu, que presenta ‘La recepta perduda’ a RTVE Catalunya, seran els encarregats de substituir David Broncano i Lalachus, que van presentar les últimes campanades.
De fet, l'any passat, RTVE va aconseguir 5.958.000 espectadors i un 38,7% de quota. La parella ja havia conduït la gala dels Goya.
