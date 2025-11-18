Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Andreu Buenafuente i Sílvia Abril presentaran les campanades 2026 a RTVE

La parella ja havia conduït la gala dels Goya

Imatge promocional de Sílvia Abril i Andreu Buenafuente

Imatge promocional de Sílvia Abril i Andreu Buenafuente / Carlos Villarejo

ACN

Barcelona

Els còmics Andreu Buenafuente i Sílvia Abril presentaran les campanades 2026 a RTVE des de la Porta del Sol de Madrid. L'humorista i director i presentador de 'Futuro imperfecto', produït per RTVE en col·laboració amb El Terrat, i l'actriu, que presenta ‘La recepta perduda’ a RTVE Catalunya, seran els encarregats de substituir David Broncano i Lalachus, que van presentar les últimes campanades.

De fet, l'any passat, RTVE va aconseguir 5.958.000 espectadors i un 38,7% de quota. La parella ja havia conduït la gala dels Goya.

El Baxi Manresa busca refer-se a la pista del Reyer Venècia

Santpedor ultima els preparatius d’un gimnàs 24 hores que obrirà al gener

La 'bogeria' de La Calòrica mereix una gran ovació

Fem Manresa reclama més informadors de carrer del nou model de recollida d'escombraries

La fundació manresana inicia una campanya de mecenatge per aconseguir 2,5 milions per tirar endavant el projecte

Gairebé 900 persones participen en les construccions creatives amb peces de fusta al Museu de l’Aigua de Manresa

Catalunya vigila una nova variant de la grip que podria escapar-se a la vacuna

Que ningú oblidi el nom del mestre que va prometre el mar

