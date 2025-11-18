Mariló Montero guanya ‘Masterchef Celebrity 10’
La presentadora s’ha imposat a l’exfutbolista Miguel Torres en el duel final
Marisa de Dios
Mariló Montero va participar el setembre passat, com a convidada, a ‘La revuelta’ i, en una entrevista tensa, va criticar durament la graella de TVE: “Al matí, ideologia de presentadors d’esquerres. A la tarda, més esquerra i a la nit, més esquerra”. Tot i això, aquest dilluns s’ha coronat guanyadora d’un dels programes estrella de la cadena pública estatal, el concurs culinari ‘Masterchef Celebrity’, que aquest any ha arribat a la seva desena edició.
La presentadora, que al llarg de la temporada ha mostrat el seu costat més sensible, com quan va explicar com va viure els últims moments amb la seva mare, que patia ELA, s’ha alçat amb la victòria en un competitiu duel final contra un dels participants que des del principi s’ha mostrat més competent als fogons: l’exfutbolista Miguel Torres.
I això que, només començar el programa, Pepe Rodríguez va recordar la poca experiència prèvia que tenia Mariló a la cuina: “D’afegir aigua a una sopa sense, i tenir la teva pròpia tovallola al bar on menjaves, a arribar a la final de ‘Masterchef Celebrity’”, la va presentar el jurat del talent show gastronòmic.
Endarrere han quedat els altres dos concursants que havien aconseguit una plaça per a aquesta final: Torito, que ha estat qui més ha revolucionat les cuines de ‘Masterchef’ amb els seus ja famosos pèndols, i Juanjo Bona, que al llarg del concurs ha deixat constància de la seva gran mà per als postres.
Primera finalista
Mariló va ser, de fet, la primera a aconseguir la primera jaqueta de duelista disponible. Ho va fer seguint pas a pas una complicada elaboració d’un dels millors xefs a escala mundial, el peruà Virgilio Martínez.
La presentadora, que durant la temporada ha demostrat que sap liderar equips gràcies a les proves d’exteriors —tot i que a vegades la titllaven de manaire—, va estar molt concentrada i va ser qui millor va reproduir el plat del xef. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera, a qui en el tast havia acompanyat Tamara Falcó (guanyadora de ‘Masterchef Celebrity 4’), ho van tenir clar: es mereixia ser al duel final.
Miguel Torres va aconseguir la segona plaça per al duel en l’última prova d’exteriors de la temporada, valorada de manera individual, que es va celebrar a Sant Sebastià en homenatge a Martín Berasategui pels seus 50 anys de trajectòria.
Un menú amb “garrote”
Miguel, Juanjo i Torito van haver de replicar un menú amb molt “garrote” per als amics i familiars del xef. L’elaboració de l’exfutbolista va ser la més ben valorada, per davant de l’extriunfito, que va aconseguir el tercer lloc a ‘Masterchef Celebrity 10’, i del col·laborador televisiu i reporter, que va quedar quart.
El duel final, com és habitual a ‘Masterchef’, va consistir a elaborar un menú complet compost per entrant, plat principal i postres. Com a convidat hi va haver el xef Oriol Castro, amb tres estrelles Michelin, així com els familiars dels duelistes: la mare de Miguel Torres (que ja l’havia acompanyat fa una setmana en una prova del concurs), el seu fill i la seva dona, l’actriu Paula Echevarría, i els fills de Mariló, Alberto i Rocío, i les seves parelles.
Tampoc no hi van faltar tots els exconcursants de l’edició, com José Manuel Parada, que s’havia quedat a les portes de la final i amb qui Mariló ha tingut les majors tiranteces durant aquesta temporada.
