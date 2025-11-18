'Ventdelplà' fa 20 anys i Emma Vilarassau demana un episodi de retrobament: "Ens ho passaríem meravellosament"
L'actriu, juntament amb Georgina Latre i Mar Ulldemolins, va participar en una conversa al CCCB per recordar aquesta sèrie que va tenir enganxats els espectadors de TV3 durant set temporades. "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que la mira", va remarcar
Regió7 / Maria Asmarat (ACN)
La icònica sèrie 'Ventdelplà' ha celebrat aquest 2025 els 20 anys des de la seva estrena. Sembla que fos ahir que la Teresa (Emma Vilarasau), una metgessa que fuigia de Barcelona amb els seus dos fills per escapar d’una relació de violència masclista, es refugiava a Ventdelplà, el poble on havia estiuejat de jove. Però de tot això ja en fa dues dècades i, per recordar-ho, les actrius Emma Vilarasau, Georgina Latre i Mar Ulldemolins van protagonitzar el 9 de novembre passat una conversa en el marc del Serializados Fest, on van revisitar alguns moments mítics i, sobretot, van reflexionar sobre els personatges de la Teresa, la Isona i la Mar. "És bonic i fort veure com encara hi ha gent que mira la sèrie", va dir Latre. Davant més de 200 persones, les tres actrius es van mostrar obertes a fer un capítol "especial" d'homenatge a la sèrie, una mena de gran retrobament, amb una condició: que l'equip fos el mateix que hi havia aleshores. "L'equip humà era meravellós", va assegurar Vilarasau.
La sèrie Ventdelplà, creada i escrita per Josep Maria Benet i Jornet, es va estrenar a TV3 el 14 de febrer de 2005 i, durant set temporades va comptar amb més de 300 capítols.
La sèrie s’emetia els dilluns i dimarts al vespre per TV3 i va ser un èxit, amb una quota de pantalla d’entre el 25 i el 26% les primeres temporades. En el repartiment també hi figuraven noms com Carlos Cuevas (Biel), Ramon Madaula (David), Marc Cartes (Julià), Anna Barrachina (Nuri), Pep Cruz (Josep Monràs) o Boris Ruiz (Ramiro), entre altres.
Vilarasau celebra el retrobament
En el retrobament, Vilarasau va explicar que tenia "molts" records de la sèrie i va celebrar poder tornar a coincidir amb algunes de les cares que la van acompanyar durant més de cinc anys de rodatge. "Quan va començar la Georgina era molt petita, era una adolescent, i s'ha fet tota una dona, tota una actriu", va ressaltar. "Amb la Mar tenia poques seqüències, però va ser molt bonic trobar-la, tot són records de moments", va afegir.
L'actriu va revelar que durant aquests vint anys no havia remirat Ventdelplà, però va assegurar que s’ha trobat gent que encara n’hi parla i ho veu "molt bonic". Preguntada per un possible retorn de la sèrie, el va descartar. "'Ventdelplà' ja s'ha fet", va sentenciar. Tot i així, va dir que "haurien de tornar" sèries, "totes les que es puguin fer". Sobre si s’hi veuria com a protagonista, va indicar que, si la truquen, "evidentment".
"Nostàlgia" i "enyorança" per Ventdelplà
Latre, que encarnava el personatge de l'Isona, la filla de Teresa Clarís, va assegurar que per a ella la sèrie va ser un "despertar la vida", tant a nivell vital com laboral, i va qualificar Vilarasau com la seva "mare professional". "Professionalment vaig poder treballar amb gent que jo n'havia estat súper fan tota la vida", va dir. També va destacar la "nostàlgia" i "enyorança" que creu que hi ha ara cap a Ventdelplà.
Entre les més de 200 persones que seien al teatre del CCCB també hi havia part de l’equip de la sèrie. Aquest va ser l’element que les tres actrius van destacar per reclamar que es fes un capítol especial. "L'equip va ser molt important, van ser molts anys junts", va dir Latre. "S'han fet retrobaments d'altres sèries i, si poguéssim fer un retrobament de Ventdelplà, un capítol especial, ens ho passaríem meravellosament", va afegir.
Revisió de la sèrie
Durant la sessió, moderada pel periodista Àlex Gutiérrez, les tres actrius van comentar alguns fragments de la sèrie que es van projectar. Totes tres van ressaltar la "humanitat" de les trames i van coincidir a dir que, si es fes avui dia, hi ha coses que "haurien de canviar". "No pot ser que a una dona se la redueixi a ser 'la mare de' o 'la dona de', tot i que la Teresa ja en tenia prou amb els problemes que això li donava", va dir Vilarasau.
En la mateixa línia, Latre va recordar que en el seu cas protagonitzava una història d'amor amb molta diferència d'edat que, de ben segur, avui dia "es tractaria d'una altra manera". Ulldemolins hi va coincidir.
En la conversa, Ulldemolins (Mònica) va explicar que, per preparar el seu personatge —la filla del ric del poble a qui un accident de cotxe deixava en cadira de rodes—, va treballar amb l’Institut Guttmann. Així mateix, va assegurar que es va sentir "molt responsable", perquè un tema d’aquestes característiques no s’havia tractat mai a TV3.
La trobada de diumenge es va emmarcar en el Serializados Fest, el festival de sèries de Barcelona, que se celebrava fins al 12 de novembre i que enguany arribava a la dotzena edició. La cita es repartia entre el CCCB, els cinemes Mooby Aribau i la Casa Seat, i havia programat més de 50 projeccions i activitats, entre les quals hi havia xerrades i estrenes de sèries internacionals i nacionals.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT