Baixa temporal
Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
El presentador anuncia la seva marxa per un període de temps indeterminat per recuperar-se d’una etapa professional intensa que li ha produït un esgotament excessiu
Ricky García
Madrid
Andreu Buenafuente ha decidit fer un petit parèntesi professional per motius de salut. El còmic ha comunicat que es prendrà un temps de descans, de durada indeterminada, per prescripció mèdica, cosa que suposarà que deixarà de presentar ‘Futuro imperfecto’ a TVE i ‘Nadie sabe nada’ a la cadena SER. Segons ha conegut aquest portal, el seu compromís amb la cadena pública per presentar les campanades de la nit de Cap d’Any juntament amb Silvia Abril sí que es manté vigent.
