La 2Cat estrenarà 'Pla seqüència' amb Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin

El periodista acompanyarà l'entrevistat durant 50 minuts sense talls ni muntatge

Una imatge promocional de Jordi Basté, presentador de 'Pla seqüència' a La 2Cat

Una imatge promocional de Jordi Basté, presentador de 'Pla seqüència' a La 2Cat / La 2Cat

ACN

Barcelona

La 2Cat estrenarà pròximament el programa 'Pla seqüència' presentat per Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin. 'Pla seqüència' oferirà un retrat íntegre i sense filtres dels convidats. Basté acompanyarà al protagonista durant 50 minuts seguits sense interrupcions, ni edició, ni muntatge. RTVE ha explicat que "l'objectiu és captar moments reals, espontanis i naturals que permetin conèixer al convidat tal com és al seu dia a dia". A més de la conversa, el programa donarà veu a les persones que formen part del seu entorn: familiars, amics o col·laboradors.

Amb 'Pla seqüència', La 2Cat aposta per "les entrevistes de proximitat i profunditat, mostrant els protagonistes en contextos en què habitualment no els veiem i oferint a l'espectador una mirada directa i sense artificis".

