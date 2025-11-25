La 2Cat estrenarà 'Pla seqüència' amb Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin
El periodista acompanyarà l'entrevistat durant 50 minuts sense talls ni muntatge
ACN
La 2Cat estrenarà pròximament el programa 'Pla seqüència' presentat per Jordi Basté amb una entrevista personal a Iñaki Urdangarin. 'Pla seqüència' oferirà un retrat íntegre i sense filtres dels convidats. Basté acompanyarà al protagonista durant 50 minuts seguits sense interrupcions, ni edició, ni muntatge. RTVE ha explicat que "l'objectiu és captar moments reals, espontanis i naturals que permetin conèixer al convidat tal com és al seu dia a dia". A més de la conversa, el programa donarà veu a les persones que formen part del seu entorn: familiars, amics o col·laboradors.
Amb 'Pla seqüència', La 2Cat aposta per "les entrevistes de proximitat i profunditat, mostrant els protagonistes en contextos en què habitualment no els veiem i oferint a l'espectador una mirada directa i sense artificis".
