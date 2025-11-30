Televisió
Pedro da Costa passa a la segona semifinal de La Voz
L'artista de Sant Fruitós serà un dels vuits semifinalistes que puganaran per accedir a la gran final del programa
Regió7
L’artista de Sant Fruitós de Bages i exconcursant del programa Eufòria, Pedro da Costa, va aconseguir el pas a la segona semifinal i lluitarà per arribar a la final de La Voz. El cantant bagenc forma part de l'equip del músic britànicolibanès Mika, i havia arribat a la primera semifinal de manera directe, evitant la fase de duels. El santfruitosenc va ser el darrer artista que aconseguia el bitllet per actuar la setmana vinent, la darrera fase abans de la gran final.
L'artista de Sant Fruitós es va atrevir amb Biblical, del britànic Callum Scott. Una cançó que va reafirmar la seva condició de cantant que brilla amb temes íntims i emotius, amb els quals aconsegueix connectar de meravella, i més important, transmetre-ho al públic. La seva veu va emocionar visiblement els tres coachs del concurs que ja havien escollit els seus semifinalistes: Malú, Pablo López i Sebastián Yatra.
Da Costa no va ser l'artista que més vots va aconseguir d'entre els quatre semifinalistes del seu equip, ja que el públic va escollir enviar a la segona semifinal de manera directa Javier Barrera. Així i tot, Mika va ser qui el va escollir d'entre els altres dos companys que optaven a aquest privilegi: Jake Miagra i Diva Oliveira.
Consolidant la seva trajectòria
Pedro da Costa es va donar a conèixer al gran públic el 2022 com a participant de la primera edició del programa Eufòria de TV3, on va destacar pel seu estil elegant, la seva veu càlida i una gran versatilitat sobre l’escenari. Des de llavors, ha actuat en nombrosos esdeveniments arreu de Catalunya, com el seu primer concert en solitari a Sant Fruitós de Bages el 23 de juliol de 2022, així com a la Festa Major de Manresa el 28 d’agost del mateix any.
Aquest 2025, ha participat a la quarta edició de La Nit de Musikaals al Teatre Kursaal de Manresa, un espectacle que reuneix algunes de les millors cançons dels musicals de Broadway. La seva participació a La Voz representa un nou pas en la seva carrera artística i una oportunitat per continuar creixent davant d’un públic estatal.
