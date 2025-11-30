Totes les estrenes i tornades
Les 10 sèries que no et pots perdre al desembre
Entre les estrenes a Netflix, HBO, Prime, Disney+, Filmin, Apple TV+, SkyShowtime i Atresplayer destaquen ‘Ciudad de sombras’, ‘Fallout’ i ‘Emily en París’
Marisa de Dios
Després d’un octubre i un novembre carregats de sèries d’estrena en les plataformes d’estríming, el desembre ve més descafeïnat. Tot i que no hi faltin propostes interessants, com les noves temporades de ‘Fallout’, ‘Emily in Paris’ i ‘Todas las criaturas grandes y pequeñas’ i el ‘western’ amb Gillian Anderson ‘Los abandonados’. En la producció espanyola destaca ‘Ciudad de sombras’, l’última sèrie de Verónica Echegui, que té la Barcelona de Gaudí com a protagonista; ‘Silencio’, una comèdia de vampires d’Eduardo Casanova; ‘Terra Alta’, un ‘thriller’ amb Miguel Bernardeau; ‘Innato’, un ‘thriller’ amb Imanol Arias com a assassí, i la tercera temporada d’‘Atasco’ i ‘Los protegidos: un nuevo poder’.
Dia 1. Movistar Plus+
Eduardo Casanova (‘Pieles’, ‘La piedad’) reimagina el mite del vampir en aquesta comèdia de només tres episodis de 20 minuts amb un gran elenc femení: Lucía Díez, Ana Polvorosa, María León, Leticia Dolera, Mariola Fuentes i Carolina Rubio. Segueix quatre germanes vampires que, en el segle XIV, sobreviuen a l’escassetat de sang humana neta a causa de la pesta negra, però el veritable verí és el silenci que les envolta. A l’Espanya dels anys 80, una de les seves descendents s’enfronta al mateix conflicte amb la pandèmia de la sida com a teló de fons.
Dia 2. Filmin. Temporada 6
Curosa adaptació britànica dels cèlebres llibres del veterinari i escriptor James Herriot. La temporada fa un salt en el temps, fins al 1945, quan el final de la Segona Guerra Mundial és imminent. Arriben molts canvis a Yorkshire Dales que afectaran la família Skeldale. La Helen i el James ara tenen dos fills, mentre el Tristan torna del front després de molts anys fora de casa, amb algunes seqüeles difícils d’esborrar.
Dia 4. Netflix
Kurt Sutter, el creador d’‘Hijos de la anarquía’, retrocedeix ara fins a l’Amèrica del segle XIX per mostrar la lluita de classes als EUA. Washington, 1854. Dues famílies radicalment diferents liderades per dues dones empoderades veuen els seus destins entrellaçats. La de Gillian Anderson (‘Expediente X’) és un clan miner adinerat i sense gaires escrúpols; la de Lena Headey (‘Joc de trons’), en canvi, està formada per orfes i marginats.
Dia 4. Movistar Plus+
‘Thriller’ policíac que adapta la novel·la homònima de Javier Cercas que va guanyar el Premi Planeta el 2019. Està protagonitzada per un agent dels Mossos marcat pel seu passat (Miguel Bernardeau), que ha iniciat una nova vida a la Terra Alta del títol, on fins i tot s’ha casat (Marta Etura). Però un crim brutal ho tornarà a posar tot damunt davall.
Dia 12. Netflix
L’última sèrie de Verónica Echegui és un ‘thriller’ addictiu que adapta la saga literària de Milo Malart escrita per Aro Sáinz de la Maza, que converteix la Barcelona de Gaudí en un personatge més. L’aparició d’un cos calcinat a la façana de la Pedrera uneix dos agents per trobar el responsable: l’inspector dels Mossos Milo Malart (Isak Férriz), que havia sigut suspès del cos per insubordinació, i la subinspectora de la Policia Rebeca Garrido (Echegui). Hi haurà més assassinats als icònics edificis de Gaudí.
Dia 17. Amazon Prime Video. Temporada 2
La Lucy i el Ghoul emprenen un perillós viatge per l’erm del Mojave cap a la icònica ciutat postapocalíptica de New Vegas en els nous episodis d’aquesta adaptació de la famosa saga de videojocs. Mentrestant, el sergent de la Hermandad de Acero Maximus es prepara per a la guerra. Entre els fitxatges de la temporada hi ha Kumail Nanjiani (‘Eternals’, ‘La gran enfermedad del amor’), Macaulay Culkin (‘Sol a casa’) i Ron Perlman (‘Hellboy’).
Dia 18. Netflix. Temporada 5
L’estilosa Emily (Lilly Collins) està ara al capdavant de la sucursal de l’agència Grateau a Roma i ha de lidiar amb nous reptes tant a la feina com en l’amor, mentre s’acostuma (de nou) a la vida en un altre país. Però, quan semblava que tot anava rodat, una idea a l’oficina es torça i acaba passant-li factura en l’àmbit personal i professional. A la recerca d’una mica de calma, l’Emily se submergeix en el seu estil de vida francès fins que un gran secret posa en perill una de les seves relacions més importants.
Dia 22. Movistar Plus+. Temporada 5
Els vuit nous capítols de la sèrie creada per Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús (interpretat per Jonathan Roumie) estan centrats en un dels episodis més icònics per als cristians: la celebració de l’últim sopar. Després de la resurrecció de Llàtzer, Jesús i els seus deixebles emprenen el camí cap a Jerusalem per celebrar la Pasqua. La seva arribada provoca una onada de fervor popular. Però aquest entusiasme aviva també el recel de les autoritats religioses i el temor de Roma a una possible revolta.
Dia 23. Netflix
‘Thriller’ en el qual Imanol Arias s’allunya radicalment del seu personatge a ‘Cuéntame’. Encarna un assassí en sèrie, pare d’una psicòloga (Elena Anaya) que ha lluitat molt per deixar enrere un passat traumàtic per culpa de la condemna del seu progenitor. La vida idíl·lica que ha construït al costat del seu marit (Roberto Álamo) i el seu fill adolescent (Teo Soler) es comença a enfonsar quan el seu pare surt de la presó i una nova onada de crims sembla replicar els assassinats comesos 25 anys enrere. Després d’ocultar el seu passat a la seva família durant anys, la protagonista haurà de treballar amb la policia per resoldre els nous casos.
Dia 26. Temporada 5 (última). Segona part
Després d’haver estrenat al novembre els quatre primers episodis de la cinquena i última temporada, Netflix ofereix ara tres capítols més. Però l’últim no arribarà fins a l’1 de gener. Amb la ciutat de Hawkins en plena quarantena militar, els nois intenten trobar Vecna per acabar amb ell, mentre oculten Eleven.
ALTRES ESTRENES I TORNADES
EL JUEGO DE GRACIE DARLING. Dia 1. Netflix. Una nena desapareix durant una sessió d’espiritisme en un petit poble australià. Gairebé tres dècades després, un altre cas similar sacseja la localitat.
QUE ASÍ SEA. Dia 4. Netflix. Temporada 2. Un equip d’empresaris joves i ambiciosos, que no ha tingut sort en les seves ‘start-ups’, busca una altra oportunitat de fer negoci explotant un temple budista poc conegut.
EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN. Dia 5. Netflix. ‘Thriller’ de misteri sobre una dona acusada d’assassinar el seu marit.
SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR. Dia 6. MGM+. ‘Spin-off’ de la sagnant ‘Spartacus’ protagonitzat per Nick Tarabay. En el repartiment hi participa l’espanyola Ivana Baquero.
TAL VEZ MAÑANA. Dia 6. Amazon Prime Video. Una parella es retroba després de molts anys.
THE IRIS AFFAIR. Dia 6. SkyShowtime. Una dona resol una sèrie de complexos trencaclosques i és contractada per un empresari perquè desbloquegi una peça de tecnologia ultrasecreta.
VERONIKA. Dia 8. SkyShowtime. Temporada 2. La policia es veu embolicada en un fosc cas d’assassinat que es remunta 60 anys enrere.
THE GOLD. Dia 9. Filmin. El 1983, sis homes roben lingots d’or, diamants i diners en efectiu al dipòsit de Brink’s-Mat, i donen lloc al principal atracament armat en la història del Regne Unit. Mentre els lladres intenten blanquejar l’or, un grup de detectius lluita per recuperar el botí.
LA PAZ DE MARSELLA. Dia 9. Netflix. Temporada 2. Uns policies amb mètodes molt particulars persegueixen un perillós criminal per evitar un bany de sang a Marsella.
PROBLEMAS CON PAPÁ. Dia 9. Movistar Plus+. Temporada 2. La Gemma ja és mare primerenca i el Malcolm, el seu pare acabat de divorciar, continua instal·lat al seu petit pis de Stockport.
ASESINATOS EN LA MONTAÑA. Dia 9. Cosmo. Temporada 5
PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO. Dia 10. Disney+. Temporada 2. Després que la frontera protectora del Campamento Mestizo hagi sigut vulnerada, Percy Jackson s’embarca en una odissea èpica al Mar de los Monstruos a la recerca del seu millor amic, el Grover, i de l’única cosa que pot salvar el campament: el Vellocino de Oro.
REIKJAVIK FUSION. Dia 10. AMC+. Un talentós xef surt de la presó després de ser acusat d’incendiar el seu antic restaurant. Decidit a reconstruir la seva vida, lluita per recuperar la custòdia dels seus fills i el respecte de la seva exdona. Però no ho tindrà fàcil.
ACCIDENTE. Dia 10. Netflix. Temporada 2. Un any després de l’accident que va marcar les seves vides per sempre, quatre famílies es debaten entre la venjança i el perdó.
EL HOMBRE CONTRA EL BEBÉ. Dia 11. Netflix. Després del fracàs com a cuidador d’una luxosa mansió a causa d’un inoportú insecte en ‘El hombre contra la abeja’, el Trevor (Rowan Atkinson) ha canviat l’estressant món de la cura de cases per la tranquil·litat de ser conserge en una escola. Fins que rep una oferta molt sucosa per cuidar un àtic de luxe a Londres durant el Nadal i un nadó li complica la feina.
NAVIDAD EN CASA. Dia 12. Netflix. Temporada 3
VINCENT FINCH. 10 AÑOS DESPUÉS. Dia 12. Filmin. Comèdia de David Suárez. Després de convertir-se en un personatge cèlebre el 2013, Vincent Finch travessa problemes econòmics i personals. Després d’estar 10 anys a l’ombra, aquest aspirant a director de cine decideix reprendre el seu somni de rodar la seva primera pel·lícula.
LOS PROTEGIDOS: UN NUEVO PODER. Dia 14. Atresplayer. Un enemic insòlit posa en perill l’estabilitat de la família Castillo. Es tracta del Max, un jove que utilitza un ninot encantat per sembrar el caos per tota la ciutat. Entre els fitxatges hi ha Elena Furiase, i Angie Cepeda fa una col·laboració especial.
BRIGHT MINDS. Dia 15. Cosmo. Temporada 6
SU PEOR PESADILLA. Dia 15. SkyShowtime. Una mare recull el seu fill a casa d’un amic, però la dona que li obre la porta diu que no sap res del nen.
FRIDAY LIGHT NIGHTS. Dia 16. Els habitants d’una petita ciutat texana viuen l’esport com si fos una religió. Per a ells no hi ha res més important que els Dillon Panthers, l’equip de futbol americà de l’institut de la ciutat.
HUMAN SPECIMENS. Dia 18. Amazon Prime Video. Un investigador especialitzat en papallones confessa haver convertit sis nens, entre ells el seu propi fill, en «espècimens humans».
EL DENTISTA. Dia 18. Movistar Plus+. El primer dentista forense d’Amèrica ajudarà la policia a investigar recargolats crims de dones al port de Veracruz.
DOCE CITAS ANTES DE NAVIDAD. Dia 20. Movistar Plus+. Una dona inscriu la seva amiga en ‘Las 12 citas de Navidad’, un programa que proposa experiències romàntiques.
SICILIA EXPRESS. Dia 22. Netflix. A les portes del Nadal, dos amics sicilians descobreixen un contenidor que els teletransporta cap a les seves famílies.
ATASCO. Dia 22. Amazon Prime Video. En una nit nadalenca, el tràfic, les presses i les anècdotes urbanes es converteixen en protagonistes. Entre el nou repartiment hi ha Lolita Flores, Grison, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito i María Galiana.
MISS SOPHIE. SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR. Dia 22. Amazon Prime Video
REUNIÓN. Dia 23. Filmin. ‘Thriller’ en llengua de signes de la cadena britànica BBC. Un home sord que acaba de sortir de la presó, on va entrar per haver comès un crim horrible, té set de venjança.
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina