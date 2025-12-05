Del nínxol al ‘mainstream’
3Cat reforça l'aposta per l'anime en català amb l'estrena de Pokémon
'Bola de Drac Súper’, amb més de 600.000 reproduccions, és un dels continguts més vistos de la plataforma
Alba Giraldo
La plataforma 3Cat continua reforçant l’aposta per l’anime en català després del gran èxit de Bola de Drac, que un any després d’arribar al servei de continguts en estríming acumula més de 18 milions de reproduccions. En aquest context, la corporació pública va anunciar una bateria d’estrenes i noves entregues dels seus continguts més populars, entre els quals destaquen la tornada de l’emblemàtica Dr. Slump, l’arribada per primer cop en català de Viatges Pokémon: la sèrie i la incorporació de nous episodis de Bola de Drac i One Piece.
Quasi 40 anys després de la seva primera emissió a TV3, el gener de 1987, Dr. Slump torna a la televisió catalana amb el doblatge original en català i un total de 242 episodis. La sèrie, protagonitzada per la carismàtica Arale, un robot amb forma de nena, pretén reconnectar amb el públic més adult, el que va créixer amb aquest personatge, al mateix temps que busca sumar noves generacions que descobriran per primera vegada les aventures de la Vila del Pingüí i els seus habitants. La ficció del creador japonès Akira Toriyama, que es reestrena avui a 3Cat, també projecta avui els seus dos primers episodis al Saló del Manga.
L’expansió del catàleg continua el 19 de desembre vinent amb l’estrena a Super3 de Viatges Pokémon: la sèrie, doblada per primera vegada al català. La plataforma oferirà en un primer moment els primers 24 episodis de la saga, tot i que al llarg de les setmanes 3Cat acabarà publicant les tres temporades al complet, amb un total de 148 capítols. Com a avançament, els dos primers episodis també es podran veure en exclusiva dilluns vinent al Saló del Manga.
Pokémon, que va néixer fa quasi 30 anys al Japó com a videojoc, s’ha convertit en un gegant global i ara ja compta amb 23 pel·lícules i 25 temporades de la sèrie d’animació original. Fins ara, el seu univers s’ha exportat a 190 països i regions i s’ha traduït a més de 30 idiomes.
Sèries mítiques
Per la seva banda, el fenomen de Bola de Drac és un dels pilars de la plataforma des de la seva arribada a l’estríming fa un any. El dibuixant i guionista Akira Toriyama va crear el manga el 1984 i als anys 90 es va emetre per primer cop la sèrie d’animació a la televisió catalana. Ara, les tres entregues de la saga (Bola de drac, Bola de Drac Z i Bola de Drac Súper) acumulen més de 18 milions de reproduccions a la plataforma 3Cat. En concret, Bola de Drac Súper, que va estrenar quarta temporada aquest octubre, acumula ja més de 600.000 reproduccions des de la seva estrena i és un dels continguts més vistos en el canal infantil. Era la primera vegada que aquesta entrega concreta de la saga, que pròximament estrenarà cinquena temporada, es doblava al català.
Per últim, el fenomen internacional One Piece també ampliarà la seva presència a la plataforma. La corporació catalana treballa actualment en el doblatge de les temporades 7, 8, 9 i 10, que afegiran 228 nous episodis al catàleg, i permetran als fans de la sèrie seguir les aventures de Luffy i la seva tripulació en català.
