Plataformes
Netflix compra Warner Bros per 82.700 milions i signa l’operació més gran de la història de l’entreteniment
L’empresa vermella confirma la compra en un comunicat enviat a tots els mitjans
Carlos Merenciano
Madrid
Netflix ha sacsejat aquest divendres la indústria audiovisual mundial anunciant l’adquisició de Warner Bros. —incloent-hi els seus estudis de cinema i televisió, HBO i HBO Max— en una operació valorada en 82.700 milions de dòlars. L’acord, aprovat pels consells de Netflix i Warner Bros. Discovery (WBD), es tancarà després de l’escissió de la divisió Global Networks de WBD en una nova companyia, Discovery Global, un procés que es completarà el tercer trimestre del 2026.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana