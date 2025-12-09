Guerra de mitjans als EUA
Paramount desafia Netflix i llança una opa hostil per Warner Bros i HBO
El gendre de Trump i fons sobirans de l’Aràbia Saudita, Abu Dhabi i Qatar participen en l’operació, en què hi ha en joc el futur de l’entreteniment. El gegant de l’estríming va pactar divendres la compra de la divisió més important del grup.
L’imperi mediàtic dels Ellison comparteix línia ideològica amb la Casa Blanca
Idoya Noain
L’últim capítol en el guió sobre el futur de Warner Bros. Discovery no és escrit. Ahir Paramount va llançar una opa hostil sobre la històrica companyia. Aquesta proposta directa als accionistes arriba només tres dies després que Netflix anunciés un acord de compra de la part de Warner dedicada principalment al cine i les sèries i el negoci d’estríming. També arriba menys de 24 hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, suggerís que l’adquisició de Warner per la plataforma dirigida per Ted Sarandos "podria ser un problema".
En l’opa hostil, Paramount, que dirigeix David Ellison, fill del fundador d’Oracle i amic de Trump, Larry Ellison, ha presentat directament als accionistes de WBD una proposta per pagar-los 30 dòlars per acció en efectiu. És una proposta que ja havia fet prèviament sense èxit a la junta directiva de l’estudi, que es va oposar a la venda a l’octubre. Amb aquest pas es fa un altre gir en aquesta complexa saga, una història en què s’entremesclen el futur de Hollywood i de l’entreteniment audiovisual però també el dels mitjans d’informació i la política.
Segons l’acord anunciat divendres entre Netflix i Warner Bros. Discovery, aquest històric conglomerat s’havia de dividir en dues parts. Netflix havia acordat pagar 72.000 milions de dòlars, o 27,75 dòlars per títol tant en efectiu com en accions, per l’estudi de Warner, que té béns com Harry Potter o DC Comics, i pels negocis d’estríming d’HBO Max. El que Netflix no adquiria era la resta de WBD, incloent-hi la cadena de notícies CNN i altres canals com TNT, Discovery Channel, TBS i HGTV.
Paramount ahir va fer l’oferta per tot el conglomerat mediàtic, la compra del qual ja havia estat negociant anteriorment, i ha arribat a fer sis propostes les últimes 12 setmanes. I Ellison, que com el seu pare pot presumir d’una bona relació amb Trump, ha dit als accionistes no solament que els dona 18.000 milions de dòlars més que Netflix, sinó que també els assegura que té més opcions d’aconseguir llum verda dels reguladors.
Trump diumenge va parlar molt bé de Sarandos, el conseller delegat de Netflix, que el va visitar recentment a la Casa Blanca. Va arribar a dir que l’executiu havia fet "una de les millors feines en la història del cine". Però el mandatari també va declarar que la compra de Warner per la plataforma podria ser problemàtica perquè faria que el gegant de l’estríming acaparés molta de la quota de mercat. "Ja tenen una gran quota de mercat i si tenen Warner Bros. aquesta quota puja molt", va dir, abans d’anunciar que s’"implicaria en la decisió".
Si la compra la fes Netflix, sobrevolen en l’operació les ombres que es puguin vulnerar lleis antimonopoli. La plataforma cobraria un pes imponent en les decisions sobre el contingut audiovisual i sobre la distribució en cines. I Paramount defensa que, si qui compra són ells, serien un contrapès a plataformes d’estríming com Netflix mateix, Disney i Amazon.
Si Warner trenca l’acord a què va arribar divendres, haurà de pagar 2.800 milions de dòlars a Netflix. En cas que sigui l’empresa dirigida per Sarandos la que no compleixi per la seva banda l’acord, haurà de desemborsar 5.800 milions de dòlars a l’estudi.
Quan Trump va parlar diumenge no va dir res d’una cosa que va revelar ahir el portal Axios i de la qual tampoc hi havia ni rastre en el comunicat de Paramount sobre la seva oferta d’ahir. Affinity Partners, empresa de capital risc del seu gendre Jared Kushner, participa en l’opa hostil. També ho fan fons sobirans de l’Aràbia Saudita, Abu Dhabi i Qatar.
Bona relació
La bona relació dels Ellison amb Trump pot ser, a més, una carta a la màniga de Paramount, una empresa amb un valor de mercat de 14.000 milions de dòlars, molt per sota dels 400.000 milions que val Netflix, però parteix d’un creixent imperi de mitjans i tecnologia en sintonia amb el president. Larry Ellison és el cofundador d’Oracle i la seva empresa és una de les destinades a tenir un paper fonamental en les operacions dels EUA de TikTok, segons un acord gestat per Trump.
A l’agost el magnat va ajudar el seu fill David, amo de la productora Skydance, a comprar Paramount per 8.000 milions. La fusió, crucial per aixecar el seu propi imperi mediàtic, va obtenir llum verda després que Paramount pagués a Trump 16 milions de dòlars per resoldre una demanda que havia interposat contra una de les seves cadenes, la CBS, per editar de manera suposadament política una entrevista a la campanya electoral amb Kamala Harris. Una vegada que CBS ha estat sota la batuta d’Ellison fill, el canal ha cancel·lat el programa d’humor The late show with Stephen Colbert, molt crític amb Trump, i s’ha col·locat l’antiwoke Bari Weiss al comandament.
