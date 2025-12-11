El rànquing
Quina és la presència del català a les plataformes de ‘streaming’?
Tot i que les OTT augmenten el seu percentatge en la llengua de Pompeu Fabra, hi ha moltes diferències entre elles
El català, l’assignatura pendent de les plataformes
Marisa de Dios
Les plataformes de ‘streaming’ augmenten el seu percentatge d’oferta en català, tot i que les diferències entre elles són encara molt grans: del 20,7% de la que té més títols de pel·lícules, sèries i documentals en la llengua de Pompeu Fabra al 2,2%, la que menys. Així confirma un estudi del CAC, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en el qual s’ha analitzat les principals empreses del sector, Disney+, Filmin, HBO Max, Netflix i Prime Video.
Filmin inclou el català en 2.350 títols del seu catàleg (20,7%); Prime Video, en 762 (9,5%); Netflix, en 339 (3,5%); Max, en 113 (3,2%), i Disney+, en 82 (2,2%).
Aquestes xifres representen un increment notable en relació amb l’informe que va realitzar el CAC el 2021, on la presència del català era residual, a excepció de Filmin, que és una plataforma amb seu social a Catalunya. La resta la tenen als Països Baixos (Disney+, Max i Netflix) i Alemanya (Prime Video).
L’evolució respecte al 2021
El 2021, Filmin també destacava, ja que oferia 1.949 títols en català, cosa que suposava el 18,9% del seu catàleg; Prime Video, 71 (1,3%); Netflix, 30 (0,5%); Max, 1 (0,1%), i Disney+, 3 (0,2%).
El format de presència del català en l’informe del 2025 és majoritàriament l’àudio (doblegat o en llengua original). La proporció d’obres disponibles en aquesta llengua que s’ofereixen només amb subtitulació és del 63,7% a Netflix, del 37,3% a Filmin, del 26,5% a Prime Video, i del 8,8% a Max.
El conseller del CAC responsable de l’àmbit de continguts, Enric Casas, destaca l’evolució de les xifres: «És una notícia molt positiva constatar que la presència del català a les plataformes s’ha incrementat de manera significativa. Filmin és un referent en aquest àmbit i seria desitjable que les altres plataformes seguissin aquesta línia. Els milions d’abonats catalans mereixen disposar d’una oferta encara més àmplia en llengua catalana a les plataformes».
La prominència de les obres en català
L’informe del CAC analitza també la prominència de les obres en català, és a dir, la facilitat amb què l’usuari troba aquests títols. El resultat més destacat és que les cinc OTT analitzades ubiquen les sèries i pel·lícules disponibles en aquesta llengua a les primeres pantalles de la interfície en una proporció superior a l’existent realment al catàleg.
En concret, Filmin (que té una oferta del 20,7%) aporta a les primeres pantalles una oferta del 41,7% i aconsegueix el doble de visibilitat dels títols disponibles en català; Prime Video (amb una oferta del 9,5%) ofereix el 31,9% d’obres en aquesta llengua a les primeres pantalles i triplica la visibilitat; Netflix (amb el 3,5%) ofereix en les posicions preferents un 22,3%; Max (3,2%) situa a les primeres pantalles un 15,6%, i Disney+ (2,2%) ofereix un 8,2%.
