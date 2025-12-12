Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
Marisa de Dios
Fa unes setmanes, RTVE va anunciar que Andreu Buenafuente i Sílvia Abril serien els presentadors de les campanades d’enguany, que la cadena retransmet des de la Puerta del Sol. Però només uns dies després, el showman i presentador de televisió anunciava una aturada professional a causa de la càrrega de feina acumulada.
Una aturada que l’obligarà a renunciar a les campanades, tal com acaba d’anunciar el mateix Buenafuente en un vídeo a Instagram.
RTVE també ha detallat a X els motius d’aquest canvi d’última hora, assegurant que Buenafuente “haurà d’allargar el seu període de descans i l’aturada de la seva agenda professional”. “La seva recuperació li portarà una mica més de temps, el necessari per tornar al 100% en tots els seus projectes professionals”, ha subratllat.
“Això implica que ni ell ni Sílvia Abril podran presentar el 31 de desembre les Campanades de TVE”, ha assenyalat la Corporació, que ha agraït “la comprensió, l’afecte i el respecte” i li ha transmès “el seu suport més sincer”.
