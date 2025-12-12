Gestió emocional
Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
Buenafuente i Silvia Abril no presentaran les campanades a TVE
Fidel Masreal
Andreu Buenafuente, un dels còmics de referència de Catalunya i el conjunt d’Espanya, ha anunciat que no presentarà les campanades de final d’any a RTVE junt amb la seva parella, Silvia Abril, perquè necessita seguir la seva recuperació per estrès. Ho ha fet en un vídeo a les xarxes socials en què parla obertament del seu problema. ¿Per què les seves paraules són determinants en favor de la bona gestió emocional de la població? Ho expliquem en cinc claus
1. Donar-se temps
«Això és una mica lent, si volem fer-ho bé, portarà una miqueta més de temps», explica Buenafuente amb naturalitat. Els problemes de salut mental no es ‘curen’ com una grip, que passa en uns dies. No existeix una durada matemàtica. Ell mateix afegeix que «accelerar» ni «forçar-me» no és bo, perquè es tracta d’estar bé per fer «el que em fa feliç».
La falta d’un horitzó exigent és el que ara mateix necessita una persona que ha de parar per un estrès
A més, rebutja posar-se un horitzó temporal concret («la falta d’un horitzó exigent és el que ara mateix necessita una persona que ha de parar per un estrès»). «S’ha de tornar bé», explica. I apel·la a la serenitat, una altra qüestió clau. Aquest missatge, sobre el temps que fa falta per recuperar-se, té molt a veure amb la societat «accelerada» (en les seves paraules) que va en sentit oposat a la bona salut mental.
2. Parlar obertament d’això
«Em vaig desalinear i el meu cos va dir ‘has de parar’ i així ho vaig fer». Buenafuente parla en el seu missatge de forma sincera i clara del que li ha passat. Utilitza conceptes que s’entenen, com l’estrès, i ho descriu sense afegir dramatisme ni treure-li importància.
3. Demanar ajuda
«Vull agrair a tots els professionals que m’estan ajudant i a la gent que m’envolta». El missatge d’Andreu fa referència a dues qüestions clau: els professionals de la psicologia, i les amistats i persones estimades. Com ell mateix descriu, la combinació entre suport professional i suport emocional «és una vitamina».
4. Respectar qui pateix
El ‘showman’, referent des de fa dècades des que es va iniciar a Reus, després a Ràdio Barcelona, creant El Terrat, a TV-3, en projectes de cine, teatre, en altres televisions, amb diversos ‘late shows’, etcètera, agraeix el recolzament i una altra qüestió fonamental per sortir de moments de mala salut mental com el seu: el respecte rebut per tots. És a dir, que no s’han produït reaccions (com podria passar anys enrere) qüestionant la decisió o minimitzant-la. O fent d’això una excusa per fer sensacionalisme.
5. Ens pot passar a tots
«És un problema molt comú i tots hem après a suportar-ho, el que el pateix i el que l’assisteix». Aquí Buenafuente també contribueix a la causa al deixar clar que tots estem exposats a patir un problema psicològic o de salut mental, davant les idees que associen aquestes situacions a persones dèbils, amb poca força de voluntat o que no s’esforcen gaire. Andreu en el seu missatge inclou a més una nota distesa al fer broma sobre la seva edat, i deixa clara la seva passió per la seva feina. Per tant, res a veure amb algú sense ànim o amb falta d’interès per la vida.
