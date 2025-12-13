Pedro Da Costa queda eliminat a la semifinal de 'La Voz 2025'
El seu 'coach', el cantant Mika, s'ha quedat sense representació a la final
Regió7
El cantant Pedro Da Costa, natural de Sant Fruitós de Bages, va dir adeu a 'La Voz 2025' després d'una intensa semifinal. Da Costa, que havia arribat a la semifinal com una de les revelacions de la temporada, no va aconseguir superar l’últim tram del concurs.
Pedro, que ja havia passat per programes com 'Eufòria' va destacar pel seu estil únic i va aconseguir captar l’atenció del coach Mika, qui el va incorporar al seu equip com una de les promeses del programa. El bagenc va escollir 'Beautiful', de Christina Aguilera, un tema exigent que li va permetre lluir la seva potència vocal i reafirmar la confiança que el seu 'coach' va dipositar en ell des dels 'Assalts'. No obstant això, en una gala semifinal molt disputada, Da Costa va ser eliminat.
Una semifinal plena de sorpreses i emocions fortes
La semifinal d'ahir va ser una de les més emocionants de la temporada, amb les actuacions de vuit semifinalistes que van lluitar fins al final per aconseguir un lloc a la gran final. Però l’emoció va arribar especialment per a Malú, que després de tres anys sense aconseguir una plaça a la final, va veure com Audrey passava a l’última gala gràcies al seu talent.
Sebastián Yatra també va ser un dels grans protagonistes de la nit, fent història amb la classificació de dos talents del seu equip, Oihan i Kimy, que es van guanyar la confiança del públic i dels jurats. Per la seva banda, Pablo López, que es va quedar amb només un representant en aquesta ronda, va veure com Antía, a qui havia robat de l’equip de Yatra, va aconseguir un lloc a la final.
Una final amb noms de pes
La gran final, que se celebrarà el proper divendres 19 de desembre, promet ser una gala espectacular. Entre els artistes convidats per animar la nit hi ha noms de gran pes com Laura Pausini, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma i Blanca Paloma.
