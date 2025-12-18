La desena temporada de "El Foraster" farà parada a Pinós
El programa conduït per Quim Masferrer s'estrenarà el pròxim 12 de gener i passarà pel poble solsoní de poc més de 250 habitants
La desena temporada de El Foraster ja escalfa motors. Al timó del programa, Quim Masferrer ja té marcat l'itinerari que farà en la nova entrega, amb data d'estrena per al pròxim 12 de gener del 2026 a TV3 i a la plataforma 3Cat. El format farà parada a la Catalunya central en un dels vuit capítols nous. Concretament, Masferrer visitarà Pinós, el municipi considerat el centre geogràfic del territori, que compta amb 274 habitants.
Al llarg de la temporada, el presentador continuarà recorrent pobles d’arreu de Catalunya per descobrir històries humanes, tradicions i personatges singulars. L’itinerari d’aquesta desena edició també inclou visites a Tivenys, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola, en una ruta que combinarà litoral, interior i Pirineu.
Fidel a l’esperit del programa, El Foraster tornarà a posar el focus en la gent i en la vida quotidiana dels municipis més petits, amb l’humor, la proximitat i la mirada humana que han convertit el format en un dels més estimats de la televisió catalana.
