Estrena el 2026
Eduardo Casanova revela que té el VIH en un documental de Jordi Évole
El treball s’estrenarà als cines el 2026
Eduardo Casanova barreja vampires i sida a la seva primera sèrie: «L’únic efecte secundari del VIH és l’estigma»
Marisa de Dios
Atresmedia i Producciones del Barrio preparen un documental protagonitzat pel director i actor Eduardo Casanova que s’estrenarà als cines el 2026. En el llargmetratge, dirigit per Màrius Sànchez i Lluís Galter i produït per Jordi Évole, Casanova fa la revelació més íntima i transcendent de la seva vida: té el VIH.
Després de mitja vida en silenci, Eduardo decideix explicar-ho públicament. Però abans necessita parlar-ho amb algunes de les persones que l’han acompanyat durant aquests anys: el doctor, la seva infermera, els seus col·laboradors més pròxims, els seus amics... Una cosa que mostrarà el documental.
Vampires amb sida
El treball s’ha rodat aquesta tardor i mostra un viatge catàrtic en el qual s’entremesclaran humor, emoció, memòria i cine, que permet entendre la realitat de les persones amb el VIH avui dia i conèixer millor qui és Eduardo Casanova.
Precisament, aquest mateix 1 de desembre Casanova ha estrenat a Movistar Plus + la seva primera sèrie com a creador, ‘Silencio’. Hi fa una metàfora entre el rebuig que pateixen unes vampires i el que senten els malalts amb el VIH. «L’únic efecte secundari del VIH és l’estigma», incidia a EL PERIÓDICO parlant de la sèrie.
Ajudar més gent
El director explica al seu compte d’Instagram aquest projecte, així com els motius que l’han portat a voler parlar del VIH: «Avui trenco aquest silenci tan desagradable i dolorós després de moltíssims anys. Un silenci que vam guardar i vam patir moltíssimes de les persones amb el VIH. Ho faig quan jo vull. Quan jo puc. Ho faig per mi, però desitjo que això pugui ajudar més gent. Ho faig a la meva manera, a través del cine, que és la meva manera de comunicar-me», ha escrit.
I prossegueix: «Però sobretot ho faig amb dignitat. La dignitat hauria de ser la forma en què totes les persones amb el VIH poguessin sortir de l’armari. (Prop del 80% de les persones amb el VIH no ha compartit amb gairebé ningú que tenen la infecció, per un estigma que ens condemna al rebuig sistemàtic i més injust del món)».
«Malgrat la por i la incertesa, avui em sento profundament feliç», conclou.
