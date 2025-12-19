Postura ferma
Salvador Sobral rebutja tornar a Eurovisió el 2026 i marca una línia vermella amb Israel
El guanyador del festival el 2017 descarta actuar com a convidat i acusa la UER d’incoherència per permetre la participació israeliana.
Carlos Merenciano
Salvador Sobral ha rebutjat una invitació per participar a Eurovisió 2026 com a artista convidat. El cantant portuguès, guanyador del certamen el 2017, ha sigut taxatiu a l’explicar els motius de la seva decisió en una entrevista concedida a l’emissora catalana RAC-1. «Si hi ha Israel, jo no hi vaig», va afirmar sense embuts.
L’artista s’ha convertit en una de les veus més crítiques dins de l’entorn eurovisiu des que el Govern de Benjamin Netanyahu iniciés a finals del 2023 la seva ofensiva militar sobre Gaza. Sobral qüestiona obertament la Unió Europea de Radiodifusió per no haver actuat contra Israel, a diferència del que va passar amb Rússia després de la invasió d’Ucraïna el 2022. Segons el seu parer, la UER no manté una actitud «coherent».
Segons va explicar en l’entrevista, la invitació per actuar en la cerimònia del 2026 va arribar recentment, tot i que no va aclarir si procedia directament de la UER o de la televisió pública austríaca ORF, organitzadora del festival. «M’han convidat i he dit que no, òbviament. M’envien molts correus i sempre dic que no, però aquest any, òbviament, els contestaria que no, que moltes gràcies», va relatar.
Sobral va reconèixer fins i tot que es va plantejar tornar el Micròfon de Cristall que va guanyar el 2017, un gest que ja han realitzat altres vencedors del certamen. No obstant, va descartar aquesta opció per no desviar el focus. «Això no és sobre mi, és sobre la humanitat i el que està passant a Gaza. No crec que tornar el premi a Eurovisió ajudés en res», va explicar.
El cantant també va lamentar que Portugal hagi de participar a Eurovisió 2026 malgrat el context actual. «No entenc per què, d’una banda, Portugal fa un concert solidari per Gaza, en què jo vaig participar, i, d’altra banda, no té la clarividència de dir ‘No, no hi anem’», va assenyalar, admetent que aquesta situació li produeix tristesa.
Espanya serà un dels països absents a Eurovisió 2026 com a protesta per la participació d’Israel i la falta de debat intern a la UER. Juntament amb ella, Eslovàquia, Islàndia, Irlanda i els Països Baixos tampoc acudiran a la pròxima edició del festival.
