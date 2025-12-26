Estrena al gener
Netflix llança el tràiler de la quarta temporada de ‘Los Bridgerton’, amb picades d’ullet a la Ventafocs
Els nous episodis estan centrats en el germà bohemi, Benedict (Luke Thompson)
Les 10 sèries que no et pots perdre al desembre
Marisa de Dios
La família Bridgerton torna a Netflix. El gegant de l’estríming acaba de llançar el tràiler de la quarta temporadad’una de les seves sèries estrella, creada per la factoria Shondalandde l’escriptora i productora Shonda Rhimes, que s’estrenarà el 29 de gener del 2026. Els nous episodis estaran centrats en un altre dels fills dels Bridgerton, el bohemiBenedict (Luke Thompson), i les imatges avancen que hi haurà una història amb clares picades d’ullet a la Ventafocs.
El jove sempre s’havia mostrat reticent al compromís amorós, però la seva mare té altres plans per a ell aquest any. «Has de casar-te. Encara no has conegut la noia adequada», diu Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) al seu fill al tràiler, mentre la seva germana Eloise (Claudia Jessie) i la seva cunyada Penelope (Nicola Coughlan) el defineixen com a «llibertí».
La Dama Plateada
Un ball de màscares a la mansió familiar marcarà el destí de Benedict en la sèrie basada en les novel·les de Julia Quinn. Allà coneixerà la misteriosa Dama Plateada (Yerin Ha), però la seva trobada acabarà de manera abrupta quan sonin les 12 campanades, al més pur estil Ventafocs.
En comptes de la sabata, la noia perdrà un guant, l’objecte que el protagonista conservarà amb l’esperança de trobar-la.
Les imatges del tràiler de la quarta temporada de ‘Los Bridgerton’ també mostren altres personatges com la reina Charlotte (Adjoa Andoh) i una altra de les germanes de Benedict, Francesca (Hannah Dodd).
La segona part, al febrer
Tot i que Netflix estrenarà els nous episodis el 29 de gener, la segona part de la quarta temporada no arribarà fins al 26 de febrer.
