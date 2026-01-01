La Marrash guanya La casa de los gemelos 2
La manresana es va imposar en una final molt ajustada davant de La Falete
La segona edició de La casa de los gemelos 2 ha tancat etapa convertint-se en un fenomen televisiu inesperat. Malgrat les nombroses polèmiques i les crítiques pel seu contingut carregat de tensió, insults i episodis violents, el programa ha consolidat xifres d’audiència sorprenents fins a l’últim minut.Els creadors del programa, els germans Carlos i Dani Ramos, van voler posar el punt final amb una aposta arriscada: traslladar el final del reality a la Puerta del Sol i competir directament amb les tradicionals campanades televisives. La jugada els va sortir bé: el moment culminant va reunir prop de dos milions d’espectadors, en una nit plena de moments intensos… i d’una clara vencedora.
La gran triomfadora va ser la manresana Triana Marrash (La Marrash), que es va imposar en la votació del públic amb el percentatge més alt. Tot i així, la decisió final va ser molt ajustada, ja que Falete —una altra de les favorites— va quedar a molt poca distància. La Marrash va aconseguir un 38,1% dels vots, mentre que Falete es va quedar amb un 34,9%. El podi el va completar Zaira, amb aproximadament un 9%.
Durant les setmanes del programa, la Marrash no va passar desapercebuda: va protagonitzar discussions amb altres concursants, com la que va tenir amb la creadora de contingut La Falete, un enfrontament que va acabar amb diversos llits de la casa mullats i plens d’escombraries. L'últim enfrontament el va protagonitzar ahir nit durant la retransmissió de les Campanades a la Puerta del Sol de Madrid, quan es va veure involucrada en una batussa amb la Nissi i la Layla.
