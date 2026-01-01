Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Marrash guanya La casa de los gemelos 2

La manresana es va imposar en una final molt ajustada davant de La Falete

Moment de la retransmissió de 'La casa de los gemelos 2' on s'anuncia el guanyador del concurs

Moment de la retransmissió de 'La casa de los gemelos 2' on s'anuncia el guanyador del concurs / La casa de los gemelos

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La segona edició de La casa de los gemelos 2 ha tancat etapa convertint-se en un fenomen televisiu inesperat. Malgrat les nombroses polèmiques i les crítiques pel seu contingut carregat de tensió, insults i episodis violents, el programa ha consolidat xifres d’audiència sorprenents fins a l’últim minut.Els creadors del programa, els germans Carlos i Dani Ramos, van voler posar el punt final amb una aposta arriscada: traslladar el final del reality a la Puerta del Sol i competir directament amb les tradicionals campanades televisives. La jugada els va sortir bé: el moment culminant va reunir prop de dos milions d’espectadors, en una nit plena de moments intensos… i d’una clara vencedora.

La gran triomfadora va ser la manresana Triana Marrash (La Marrash), que es va imposar en la votació del públic amb el percentatge més alt. Tot i així, la decisió final va ser molt ajustada, ja que Falete —una altra de les favorites— va quedar a molt poca distància. La Marrash va aconseguir un 38,1% dels vots, mentre que Falete es va quedar amb un 34,9%. El podi el va completar Zaira, amb aproximadament un 9%.

Durant les setmanes del programa, la Marrash no va passar desapercebuda: va protagonitzar discussions amb altres concursants, com la que va tenir amb la creadora de contingut La Falete, un enfrontament que va acabar amb diversos llits de la casa mullats i plens d’escombraries. L'últim enfrontament el va protagonitzar ahir nit durant la retransmissió de les Campanades a la Puerta del Sol de Madrid, quan es va veure involucrada en una batussa amb la Nissi i la Layla.

