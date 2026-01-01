Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Grossa de Cap d'AnyEmbolic balisa V16Floristeria BruneaNecrològiquesRobatori CastellbellVaga d'agricultors
instagramlinkedin

Personalitats de la Catalunya central es colen a les Campanades

La concursant de La casa de los gemelos Marrash i la influencer Erola Jones van acomiadar l’any des de dues retransmissions televisives molt diferents però igual de mediàtiques

Batussa durant la retransmissió de 'La casa de los Gemelos' en la nit de Cap d'Any a la Puerta del Sol

Batussa durant la retransmissió de 'La casa de los Gemelos' en la nit de Cap d'Any a la Puerta del Sol / Youtube

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Aquest Cap d’Any la televisió ha tingut accent bagenc. Dues figures nascudes a la Catalunya Central han estat protagonistes de comiats molt diferents però igualment mediàtics. Per una banda, la Marrash, manresana i concursant de La casa de los gemelos, va participar en una retransmissió de Cap d’Any marcada pel descontrol i la polèmica. Per l’altra, Erola Jones, influencer de Sant Fruitós de Bages, va formar part de l’especial de RTVE, compartint pantalla amb José Mota en una proposta més humorística i televisiva.

Les campanades més caòtiques, amb Marrash a la Puerta del Sol

El fenomen del moment, el reality digital La casa de los gemelos, va voler coronar un any especialment intens apareixent en plena retransmissió de les campanades. Tot i que l’última etapa del concurs havia estat envoltada de polèmiques –incloent-hi incidents greus dins de la casa i fins i tot una intervenció policial–, finalment el programa va aconseguir ser present a la nit del 31 de desembre.

Els organitzadors i concursants es van reunir en un balcó de la Puerta del Sol, a pocs metres del tradicional set televisiu de Cristina Pedroche i Alberto Chicote, i hi van portar el mateix esperit irreverent que els ha fet famosos a internet. Entre rialles, bromes constants i un ambient festiu aparentment desinhibit, també hi va haver espai per la tensió i els conflictes, que van acabar desembocant en crits i empentes en directe entre la Marrash, la Nissi i la Layla.

Erola Jones, a l’especial de RTVE amb José Mota

En un registre ben diferent, Erola Jones, nascuda a Sant Fruitós de Bages, va ser una de les convidades de l’especial de Cap d’Any de RTVE. L’espai, “El Juego del Camelar”, liderat per José Mota, va combinar humor, gags i moments de complicitat amb el públic, seguint la fórmula habitual dels especials de la cadena per acomiadar l’any.

TEMES

  1. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  2. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
  3. El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
  4. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  5. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  6. Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia
  7. «M’he vist amb la necessitat de demostrar que em mereixia la feina»
  8. Mor l'empresari manresà Joan Llansó Vives als 89 anys

Batussa a la Puerta del Sol, polèmica i humor en unes Campanades amb accent bagenc

Batussa a la Puerta del Sol, polèmica i humor en unes Campanades amb accent bagenc

El salt endavant de Catalunya en la recollida selectiva en 25 anys: del 14% a prop del 50%

El salt endavant de Catalunya en la recollida selectiva en 25 anys: del 14% a prop del 50%

Tragèdia en una festa de Cap d'Any en una estació d'esquí: un incendi al bar provoca diversos morts i ferits

Tragèdia en una festa de Cap d'Any en una estació d'esquí: un incendi al bar provoca diversos morts i ferits

Primera cançó de La Oreja de Van Gogh des del retorn d'Amaia Montero: sona així

Primera cançó de La Oreja de Van Gogh des del retorn d'Amaia Montero: sona així

Propòsit pel 2026: una dieta sostenible

Propòsit pel 2026: una dieta sostenible

Plans de l'1 de gener per a tota la família: no et quedis a casa

Plans de l'1 de gener per a tota la família: no et quedis a casa

Un any de gratuïtat (amb condicions) de l’autopista: sí, però no

Un any de gratuïtat (amb condicions) de l’autopista: sí, però no

L'IVA de les balises omple el cistell del ministeri d'Hisenda

L'IVA de les balises omple el cistell del ministeri d'Hisenda
Tracking Pixel Contents