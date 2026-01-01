Personalitats de la Catalunya central es colen a les Campanades
La concursant de La casa de los gemelos Marrash i la influencer Erola Jones van acomiadar l’any des de dues retransmissions televisives molt diferents però igual de mediàtiques
Aquest Cap d’Any la televisió ha tingut accent bagenc. Dues figures nascudes a la Catalunya Central han estat protagonistes de comiats molt diferents però igualment mediàtics. Per una banda, la Marrash, manresana i concursant de La casa de los gemelos, va participar en una retransmissió de Cap d’Any marcada pel descontrol i la polèmica. Per l’altra, Erola Jones, influencer de Sant Fruitós de Bages, va formar part de l’especial de RTVE, compartint pantalla amb José Mota en una proposta més humorística i televisiva.
Les campanades més caòtiques, amb Marrash a la Puerta del Sol
El fenomen del moment, el reality digital La casa de los gemelos, va voler coronar un any especialment intens apareixent en plena retransmissió de les campanades. Tot i que l’última etapa del concurs havia estat envoltada de polèmiques –incloent-hi incidents greus dins de la casa i fins i tot una intervenció policial–, finalment el programa va aconseguir ser present a la nit del 31 de desembre.
Els organitzadors i concursants es van reunir en un balcó de la Puerta del Sol, a pocs metres del tradicional set televisiu de Cristina Pedroche i Alberto Chicote, i hi van portar el mateix esperit irreverent que els ha fet famosos a internet. Entre rialles, bromes constants i un ambient festiu aparentment desinhibit, també hi va haver espai per la tensió i els conflictes, que van acabar desembocant en crits i empentes en directe entre la Marrash, la Nissi i la Layla.
Erola Jones, a l’especial de RTVE amb José Mota
En un registre ben diferent, Erola Jones, nascuda a Sant Fruitós de Bages, va ser una de les convidades de l’especial de Cap d’Any de RTVE. L’espai, “El Juego del Camelar”, liderat per José Mota, va combinar humor, gags i moments de complicitat amb el públic, seguint la fórmula habitual dels especials de la cadena per acomiadar l’any.
