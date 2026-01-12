Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Foraster converteix avui en protagonistes els veïns d'un petit poble del Solsonès

El programa conduït per Quim Masferrer s'estrenarà aquest dilluns, 12 de gener, a les 22.05

Quim Masferrer en una imatge d'arxiu

Quim Masferrer en una imatge d'arxiu / 3cat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La desena temporada d'El Foraster arrenca aquest dilluns, 12 de gener, a la nit a TV3, amb un capítol dedicat a Pinós, el municipi del Solsonès considerat el centre geogràfic del territori, que compta amb 274 habitants. L'emissió començarà a les 22.05 i es podrà trobar, també, a la plataforma 3Cat.

Al timó del programa, Quim Masferrer ja té marcat l'itinerari que farà en la nova entrega, que es passarà recorrent de nou pobles d’arreu de Catalunya per descobrir històries humanes, tradicions i personatges singulars. Només n'hi haurà un, però, de les comarques centrals.

I és que, a banda de Pinós, El Foraster també visitarà Tivenys, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola, en una ruta que combinarà litoral, interior i Pirineu.

Fidel a l’esperit del programa, El Foraster tornarà a posar el focus en la gent i en la vida quotidiana dels municipis més petits, amb l’humor, la proximitat i la mirada humana que han convertit el format en un dels més estimats de la televisió catalana.

