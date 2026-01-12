Canvi inesperat
Una ‘influencer’ substitueix Samantha Vallejo-Nágera a ‘MasterChef’
L’empresària era un rostre emblemàtic de l’exitós ‘talent show’ des de l’inici de les seves emissions, fa ja 13 anys. Delicious Martha serà la nova jurat.
Regió7
MasterChef comença l’any protagonitzant un canvi completament inesperat, potser un dels més importants de tota la seva història. TVE ha anunciat la insòlita sortida de Samantha Vallejo-Nágera del jurat del talent culinari produït per Shine Iberia (Banijay Iberia), després de 13 anys en antena i 38 edicions emeses, sumades les d’anònims, famosos, nens i avis. Es tracta d’un moviment que té per objectiu revitalitzar el format, que malgrat continuar sent rendible i eficaç per a la cadena pública, mostra evidents símptomes d’esgotament.
La falta de novetats en la seva mecànica i identitat visual i l’extensa durada de les seves gales, que acaben sempre pels volts de les 2 de la matinada, han sigut algunes de les queixes més recurrents dels seus seguidors. Per mantenir i intentar recuperar els que van marxar, la cadena pública ha decidit impulsar una nova etapa en el format, en la qual la creadora de continguts Marta Sanahuja, coneguda a les xarxes com a Delicious Martha, serà la gran novetat del jurat. D’aquesta manera se suma a Pepe Rodríguez i Jordi Cruz per valorar els nous aspirants a cuiners televisius en la pròxima edició del concurs amb participants desconeguts, que arrencarà en les pròximes setmanes les seves gravacions.
La sortida de Samantha Vallejo-Nágera s’entén com un revulsiu per reconquerir aquests espectadors que en un moment donat van deixar de veure’l i una forma penetrar de manera decidida en l’univers digital amb la incorporació d’un rostre conegut d’aquest entorn, com és el de Delicious Martha. La comunitat MasterChef supera ja els cinc milions de seguidors.
Sobre la sortida de Samantha Vallejo-Nágera del popular talent culinari, RTVE s’ha limitat a comunicar que l’empresària tindrà noves iniciatives al sector audiovisual, així com projectes relacionats amb gastronomia i estils de vida, a més de seguir amb els seus negocis d’hostaleria. En tot cas, caldrà esperar a preguntar-li a ella per les raons d’aquest sorprenent i inesperat moviment.
