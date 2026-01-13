Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps

El reporter del programa 'Tot es mou' va intentar buscar un camí alternatiu quan cobria un tall d'agricultors a l'AP-7 i la tecnologia el va fer caure en una trampa

Imatges compartides per Jordi Eroles a X

Imatges compartides per Jordi Eroles a X / X/Jordi Eroles

Abril Benítez

Manresa

"Fa 33 anys que treballo a TV3, he sortit infinitat de vegades de rodatge per fer cròniques i connexions en directe, a Catalunya i a l’estranger, tinc mil i una anècdotes per explicar, com una lipotímia en el meu primer directe el 1996, però mai m’havia sentit tan impotent com avui". Qui explica aquest relat és el periodista Jordi Eroles, que ahir va viure un ensurt mentre cobria els talls de la revolta pagesa per al programa Tot es mou (TEM): va quedar atrapat amb el cotxe al fang en haver-se refiat de Google Maps.

Tot va començar quan Eroles i el seu company van fer el "passerell", reconeix ell mateix en un fil publicat a X. Volien arribar amb el cotxe de TV3 al tall que els agricultors han mantingut actiu durant cinc dies a l'AP-7, a l'Empordà, i "per evitar l'embús a l'N-II, a Bàscara hem buscat un camí alternatiu". La ruta proposada per Google Maps, però, tot i que primer els duia per un camí marcat i practicable, els va acabar conduint a un punt totalment enfangat. El resultat: "El cotxe enxampat al fang sense poder-ne sortir".

Eroles lamenta que, arran de l'incident, no van poder informar del tall de l'AP-7 al Tot es mou i que van perdre "tot el matí, quan precisament volíem guanyar temps". Una grua els va haver de remolcar i el cotxe va quedar ben brut.

