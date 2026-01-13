Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toni Clapés torna a TVE amb un programa setmanal d’humor a La 2

El periodista i presentador conduirà el nou espai des del teatre El Molino de Barcelona

El locutor Toni Clapés

El locutor Toni Clapés / Sara Soteras

Cesc Núñez (ACN)

Barcelona

El periodista Toni Clapés tornarà a la televisió pública amb un programa setmanal d'humor a La 2 de RTVE, segons ha avançat el mateix presentador al programa 'Versió RAC 1', que dirigeix des de fa vint anys i que ha estat reconegut amb el Premi Ondas.

El nou espai televisiu s’emetrà des del teatre El Molino de Barcelona i suposa el retorn de Clapés a la cadena després de la seva trajectòria en ràdio i televisió.

Fonts del sector audiovisual indiquen que la proposta suposarà un nou format de comèdia setmanal associat a la programació de La2, però no hi ha detalls oficials sobre la data d’estrena, col·laboradors o extensió de contracte.

