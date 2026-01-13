Toni Clapés torna a TVE amb un programa setmanal d’humor a La 2
El periodista i presentador conduirà el nou espai des del teatre El Molino de Barcelona
Cesc Núñez (ACN)
Barcelona
El periodista Toni Clapés tornarà a la televisió pública amb un programa setmanal d'humor a La 2 de RTVE, segons ha avançat el mateix presentador al programa 'Versió RAC 1', que dirigeix des de fa vint anys i que ha estat reconegut amb el Premi Ondas.
El nou espai televisiu s’emetrà des del teatre El Molino de Barcelona i suposa el retorn de Clapés a la cadena després de la seva trajectòria en ràdio i televisió.
Fonts del sector audiovisual indiquen que la proposta suposarà un nou format de comèdia setmanal associat a la programació de La2, però no hi ha detalls oficials sobre la data d’estrena, col·laboradors o extensió de contracte.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna